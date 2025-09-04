Mus pide al Gobierno un "acelerón" en las obras de canalización de barrancos y cuencas: "El ritmo es inadmisible"

Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha pedido al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, un "acelerón" en las obras de encauzamiento y canalización de los barrancos y cuencas de la Comunitat: "El ritmo es inadmisible".

Así lo ha trasladado Mus a los medios de comunicación tras mantener un encuentro con Morán, y ha añadido que la colaboración el ministerio es "muy mejorable". "En poco más de media hora de reunión hemos hechos una lista de 10 o 12 asuntos importantísimos que necesitan mucha coordinación y tienen mucho margen de mejora", ha dicho.

Uno de los asuntos, ha comentado, estaba relacionado con la canalización de barrancos: "Le hemos exigido un acelerón a todas las obras pendientes de encauzamiento y canalización de los barrancos y cuencas porque seguimos con un ritmo inadmisible. Necesitamos mucha más velocidad, muchas más agilidad en todas estas tramitaciones", ha señalado.

Mus también ha comentado con Morán el ofrecimiento de la Generalitat a los ayuntamientos afectados por la dana para que la empresa pública Vaersa ejecute las obras de reconstrucción del alcantarillado que abonará el Ejecutivo central.

"Estamos intentando agilizar un procedimiento que se está haciendo demasiado largo. Ya tenemos tres o cuatro ayuntamientos que han pedido utilizar esta fórmula", ha dicho, para indicar que hay "muchos más interesados". Hay de plazo hasta el 15 de septiembre para que los municipios puedan acogerse a la iniciativa.

Sobre este asunto, el conseller ha lamentado que todavía no está resuelto definitivamente cuál será el importe que tenga cada ayuntamiento para actuar. "El consistorio atenderá los recursos por parte del Estado para utilizar sistemas de contratación que en algunos casos son muy voluminosos", ha dicho.

Por otro lado, Mus ha hablado con Morán sobre "esa colaboración que se ha anunciado muchas veces pero que todavía no tiene una concreción respecto a las medidas de choque o el plan de recuperación de La Albufera".

"Nosotros, por nuestra parte, ya hace mucho tiempo que llevamos trabajando en La Albufera y en este momento seguimos en la operación del diagnóstico con la batimetría del lago, pero es bueno saber esa predisposición que se ha manifestado al principio sobre el lago, que ya digo, no se ha concretado hasta la fecha en nada", ha señalado.

Mus, por otro lado, ha insistido a Morán en la "necesidad" de saber "cuanto antes" qué van a hacer con los cauces, especialmente con lo que se llama el dominio público hidráulico. "Necesitamos saber cuál es la línea de delimitación de los cauces que se marcan en cada ayuntamiento. Es fundamental para nuestra revisión del Patricova, para el riesgo de inundación, para las operaciones de movimientos urbanísticos que haya que hacer en cada uno de los ayuntamientos", ha señalado.

Otro asunto que han tratado ha sido la "necesidad" de mejorar la coordinación en el Parque Natural del Túria: "Nos falta coordinación, que hemos pedido al secretario de Estado que se mejore, y le hemos recordado que tienen todavía cauces con vehículos abandonados y eso es inadmisible".

"Se ha hecho un tratamiento inadecuado de restos de vehículos en los cauces, particularmente en la cuenca del Barranco del Poyo. Hace dos o tres días que pasé personalmente por allí y seguí viendo que había restos de vehículos todavía en los cauces, eso es inadmisible, tienen que solucionarlo cuanto antes", ha reclamado.