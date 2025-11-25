Mus reitera a la comisionada del Gobierno para la dana la petición de una reunión para "agilizar la coordinación"

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo para la Reconstrucción Económica y Social, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha reiterado a la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, la petición de mantener una reunión con el objetivo de "agilizar la coordinación" entre administraciones en el marco del proceso de reconstrucción.

En una misiva remitida por el vicepresidente a la comisionada, fechada el 19 de noviembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, Martínez Mus expone a Pérez que a principios de este mes se dirigió a ella "tras los cambios en el Consell, con el objetivo de fijar un encuentro en el ámbito de las tareas de la reconstrucción y la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana".

Sin embargo, "casi dos semanas después, y ante la ausencia de respuesta", le reitera "la necesidad de impulsar el diálogo entre las administraciones que representamos", así como una "coordinación imprescindible para garantizar una actuación eficaz, coherente y alineada en el proceso de reconstrucción".

Fuentes de la Vicepresidencia segunda del Consell subrayan la necesidad de que se celebre esta reunión, a pocos días de que se cumpla un mes de la reestructuración del gobierno valenciano, para "agilizar la coordinación". Desde el entorno de Martínez Mus lamentan que no haya habido respuesta a las últimas misivas, pero confían en que, tal y como se señaló los primeros días, se pueda cerrar un encuentro con la comisionada del Gobierno.

En la carta, el vicepresidente expone que desde la Generalitat "se ha elaborado y puesto en marcha el Pla Endavant, que aglutina las acciones para devolver la normalidad completa a los municipios afectados". Y apunta que, entre esas acciones, "hay algunas que requieren de una coordinación y cooperación con el Gobierno de España que en estos momentos no se está dando", lamenta.

Martínez Mus reitera también la necesidad de convocar una reunión entre las dos administraciones "en el marco de creación de una comisión mixta o la alternativa que se considere, como espacio estable de diálogo, seguimiento y toma de decisiones conjuntas, en la que podamos abordar todas esas iniciativas que requieren de esfuerzo, pero sobre todo de voluntad".

Además, el vicepresidente segundo añade en un anexo la relación de acciones en las que se precisa la coordinación de la Generalitat con el Gobierno y advierte: "No es tarea menor sentarnos para abordar estas cuestiones. Los valencianos no lo entenderían".