Mus responde a Aemet sobre el 29O: "Es imposible tomar decisiones sobre información que no se tiene"

VALÈNCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha señalado este jueves, en relación a la información que proporcionó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el 29 de octubre, día de la dana, que "definitivamente el tiempo da y quita razones" y ha defendido que es "imposible tomar decisiones sobre información que no se tiene".

Así lo ha indicado en declaraciones facilitadas a los medios tras las manifestaciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien ha defendido que los técnicos de Aemet trasladaron a Emergencias de la Generalitat la previsión de los desplazamientos de la dana con "referencias geográficas", como la de la serranía de Cuenca, porque estos fenómenos "no son estacionarios" y esta "se desenvolvía en distintas ubicaciones geográficas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana.

Las declaraciones surgen a partir del informe entregado en el juzgado que investiga la gestión de la dana por parte de Emergencias, en el que se recoge una transcripción de llamadas realizadas entre técnicos de ambos organismos el 28 y 29 de octubre.

Para Martínez Mus, "está clarísimo quién decía la verdad desde el primer día y quién se ha ocupado de enturbiar toda la información para que parezca otra cosa". "Aquí siempre se ha actuado con la información de la que se disponía. Que Aemet lo reconozca 10 meses después, pues es tarde; es muy tarde para hacerlo después de todo lo que ha pasado y todos los comentarios y actitudes injustas que se han vivido durante estos meses", ha indicado.

El conseller ha defendido que "siempre hemos dicho, y el presidente lo ha dicho reiteradamente, que se ha actuado con la información de la que se disponía. Quien tenía que dar la información y no lo hizo, o lo hizo de forma equivocada es quien tiene que dar las explicaciones de esa información".

En esta línea, considera que Aemet "lo está haciendo y lo único que viene es a corroborar lo que hemos dicho desde el primer día: que la información era la que determinaba las decisiones y se tomaban con la que se tenía".