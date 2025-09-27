El Museo de la Seda de València acogerá el lunes la I edición del evento nupcial Bridal 360

VALÈNCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El emblemático Museo de la Seda de València abrirá sus puertas el lunes, día 29, con un encuentro dedicado al mundo de las bodas, Bridal 360, creado y organizado por AO Concept y Maset&Ferrer. En el espacio se darán cita profesionales del sector nupcial, firmas especializadas y parejas que buscan inspiración para su gran día.

El evento contará con una programación exclusiva de desfiles, en la que reconocidos diseñadores y marcas del ámbito nupcial, cuidadosamente seleccionadas para potenciar la artesanía local y la economía circular, presentarán sus últimas colecciones en un entorno histórico y elegante.

Además, los asistentes podrán descubrir sorpresas inéditas, experiencias sensoriales y propuestas innovadoras que marcarán tendencia en el sector.

Este encuentro se convierte así en un "escaparate de referencia" para la moda nupcial, reuniendo en un mismo espacio a expertos en moda, belleza, decoración, joyería y organización de eventos, ofreciendo a los futuros novios una experiencia completa e inspiradora, según ha informado la organización.