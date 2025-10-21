El Museu de Belles Arts de Castelló acoge una charla de Pedro Mansilla e inaugura la exposición de Ximo Abad

CASTELLÓ 21 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Museu de Belles Arts de Castelló, espacio del Institut Valencià de Cultura (IVC), acoge este miércoles la conferencia del sociólogo, periodista, y crítico de moda Pedro Mansilla. Además, el centro museístico inaugura este sábado la exposición 'Fly me to the moon, Méliés' del ilustrador Ximo Abadía. Previo a la apertura de la muestra, el Museu organiza el taller 'Teatro ilustrado', dirigido por el propio artista.

El IVC ha reforzado esta nueva temporada la agenda cultural del Museu de Belles Arts de Castelló incorporando actividades que complementan la línea expositiva del centro. Unas de las novedades son los encuentros, conferencias y talleres que se organizan a lo largo del trimestre. El miércoles 22 de octubre, a las 19.00 horas, el salón de actos acoge la charla 'La moda, último sinónimo del arte', a cargo de Pedro Mansilla.

La conferencia repasa todas las metas conquistadas por artistas que hacen obras de arte en el mundo de la moda. Mansilla se remontará a los orígenes de la moda y su vinculación con el arte desde la alta costura al prêt-à-porter. Diseñadores como Worth, Balenciaga, Chanel y McQueen han fusionado moda y arte, han colaborado con artistas y han convertido a la moda en una manifestación cultural influyente.

Por otra parte, el Museu inaugura, el sábado 25 de octubre, a las 13.00 horas, la exposición 'Fly me to the moon, Méliés', del ilustrador Ximo Abadía. La sala vestíbulo acoge las ilustraciones del creador del libro 'Méliès', un álbum ilustrado que imagina la historia de amor entre el ilusionista y pionero del cine Georges Méliès y su musa, Jeanne d'Alcy.

Abadía se acerca a la filmografía de Méliés para construir su propia historia. La exposición cuenta con las ilustraciones que componen el libro álbum, así como sus textos, los libros y objetos que sirvieron de inspiración al artista, además de una recopilación de las películas que están presentes de una u otra forma en cada página del libro: desde 'El viaje a la Luna' (1902), punto de partida, pasando por 'El hombre de la cabeza de goma' (1901) y 'Viaie a través de lo imposible' (1904), entre otras.

TALLER 'TEATRO ILUSTRADO'

Coincidiendo con la inauguración de la exposición, el Museu de Belles Arts de Castelló organiza, el sábado 25 de octubre, de 09.00 a 13.00 horas, un taller gratuito con Ximo Abadía.

Durante la sesión, cada alumno creará su propia obra de teatro a partir de una historia sencilla basada en la obra en Méliès. Se realizarán fondos a modo de escenario y personajes que serán los protagonistas de las obras creadas.

Los interesados pueden inscribirse enviando un correo electrónico a jmcanyo@ivc.gva.es. Las plazas son limitadas y gratuitas. Pueden inscribirse mayores de 7 años.