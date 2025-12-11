Museu de Belles Arts de Castelló da la bienvenida a las fiestas con recital de canciones navideñas valencianas

Fermín Pardo - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 11 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura programa en el Museu de Belles Arts de Castelló diversas actividades para dar la bienvenida a las fiestas navideñas. En primer lugar, este sábado, el ciclo 'A viva veu' culminará con un recital de canciones navideñas valencianas. En esta ocasión, Fermín Pardo, reconocido folclorista y recopilador, junto con los músicos y cantores de la Asociación Cantares Viejos de Requena, presentarán una muestra representativa de la riqueza musical navideña de las diferentes comarcas de la Comunitat Valenciana.

Durante el último trimestre, el ciclo 'A viva veu' ha presentado conciertos y conferencias dedicados a la cultura popular, destacando la importancia de la voz como elemento fundamental del patrimonio cultural. La entrada es libre hasta completar aforo.

Por otra parte, el Museu de Belles Arts de Castelló ofrece hasta finales de año diversas actividades familiares dirigidas a los más pequeños de casa.

Por un lado, este sábado se celebrará una nueva edición de la actividad familiar 'Play Cube' en el Museu, con sesiones programadas a las 10.15, 11.30, 16.30 y 17.45 horas. Esta iniciativa ofrece a los niños un espacio de juego y experimentación, brindando una experiencia lúdica y dinámica que se adapta según la interacción de los participantes. Es necesario que los menores acudan acompañados por un adulto. Todas las plazas para el sábado ya están agotadas.

Para finalizar el año, el sábado 27 de diciembre, de 16.00 a 20.00 horas, se llevará a cabo la actividad 'Mus'n'babies', dirigida a niñas y niños de 0 a 3 años. Esta experiencia combina arte y música con el propósito de acercar a los bebés al entorno artístico a través de estímulos sensoriales y emocionales.

La reserva de plazas se abre el 23 de diciembre en el teléfono: 964 46 45 25 / 26.