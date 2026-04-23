El Museu de la Ciutat rinde homenaje a José Vergara como "epicentro" de la pintura del siglo XVIII - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALENCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museu de la Ciutat de València rinde homenaje al pintor valenciano José Vergara en el tercer aniversario de su nacimiento con una muestra monográfica compuesta por un total de 85 obras, la mayoría "nunca antes vistas", que permiten "redescubrir" su figura y situarlo como "epicentro" de la pintura del siglo XVIII.

La exposición 'José Vergara Gimeno (1726-1799). Pintura, fama y fortuna', se ha presentado este jueves en la sede del museo y ha contado con la participación de su directora, Marta López, así como del comisario y responsable de las colecciones del Museo de Bellas Artes de València (MuBAV), David Gimilio, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, Jose Luis Moreno.

A través de una cuidada selección de lienzos, bocetos y dibujos, la exposición propone un recorrido por la obra de uno de los grandes maestros del siglo XVIII, en el que destaca su papel en la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y en la consolidación del academicismo artístico en València.

En concreto, la muestra reúne un total de 85 obras de instituciones como el Museo de la Ciudad, la Casa Museo Benlliure, el Museo de Bellas Artes de València, el Museo de Zaragoza, la Fundación Bancaja, el Museo Nacional del Prado o el Museo Arqueológico Nacional, así como de diversas colecciones particulares.

Jose Luis Moreno ha puesto en relieve la figura de José Vergara y ha lamentado que, a pesar de ser "uno de los pintores más importantes del arte pictórico valenciano, es un pintor que tampoco es tan conocido por la ciudadanía" por ello, ha sostenido que, en el marco del tercer centenario de su nacimiento es el "momento de reivindicarlo y de descubrirlo incluso porque hay mucha gente que no lo conoce".

A este respecto, el concejal ha indicado que la última exposición que se le dedicó al artista fue en 2005 y que, aunque pueda parecer que "no ha pasado mucho tiempo", señala que han pasad 21 años y que, "por el medio nos hemos dejado una o dos generaciones que no han podido ver ninguna exposición o las obras de este pintor concentradas".

"PONER EN VALOR NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL"

Por ello, ha incidido en que es "imprescindible" recordar "cada X tiempo" y "poner a la disposición de la ciudadanía este tipo de exposiciones de pintores para que permanezcan siempre la memoria colectiva y artística y cultural de la ciudad".

Por su parte, la directora del museo ha subrayado que esta muestra "nace" del compromiso del centro de "rendir homenaje a los artistas valencianos" y de "conservar, difundir y poner en valor nuestro patrimonio cultural".

López ha destacado el papel del comisario con el que comparte "la vocación común como conservadores" de querer "rendir homenaje a artistas valencianos" y, en concreto, de "rendir un merecido homenaje" a José Vergara: "Espero que esta exposición sirva para descubrir a José Vergara, pero, sobre todo, para que miremos al siglo XVIII con otros ojos", ha apostillado.

Asimismo, David Gimilio ha asegurado estar "especialmente" orgulloso de la exposición porque, a su parecer, "muchas veces" como comisario se tiene "una imagen platónica" en la cabeza que "es difícil que se plasme en la propia realidad" y, a su juicio, esta vez "ha dado muy buenos frutos".

Para Gimilio la figura de José Vergara es "el epicentro de un periodo desde el siglo XVIII que siempre ha estado denostado, no solamente el valenciano, sino también el español".

"Pensemos que el barroco español, el siglo de oro, es espectacular, es extraordinario. El siglo XIX español y el valenciano también lo es (...) y digamos que el siglo XVIII se queda un poco perdido ahí entre esos dos mares", ha expuesto.

En este punto, el comisario ha reivindicado el papel de los historiadores y de las instituciones para "revitalizar o mirar con unos ojos mucho más atractivos y atrayentes este periodo" que "es fundamental en el caso de València".

RECORRIDO POR SEIS SALAS

La muestra se articula a través de cuatro de los ocho grandes lienzos de la antigua Capilla de Santa Rosa de Lima, realizados por José Vergara, bajo el mecenazgo del Arzobispo Mayoral, como parte de la decoración de la Real Casa de Enseñanza, institución educativa fundada en el siglo XVIII y actual sede del Ayuntamiento de València.

En la primera sala de la exposición se muestran los autorretratos de Vergara, en los que el pintor se presenta al público orgulloso y realiza una introspección de sí mismo.

En la segunda se ubican dos piezas fundamentales: el ostensorio de San Andrés, obra de extraordinaria delicadeza en la que pintura y artes suntuarias se integran en una síntesis singular, reveladora de la versatilidad y del refinamiento técnico de Vergara; y Sagrada Familia con ángeles músicos (colección particular de Zaragoza), un ejemplo extraordinario de su producción artística, tanto por la pintura como por su exuberante marco.

Asimismo, la tercera está dedicada a la temática religiosa, en la que destacan El Buen Pastor (Casa Museo Benlliure) y el Salvador Eucarístico (Museo de la Ciudad). Junto a ellas, se exhiben diversas obras en tabla de gran calidad, procedentes de colecciones particulares y, en su mayoría, inéditas.

El cuarto espacio aborda los bocetos en la producción de Vergara, uno de los pintores con más obra de este tipo, y con los que da a conocer, como pocos artistas, la secuencia del proceso de trabajo artístico, y permite establecer comparaciones entre el abocetamiento técnico y sus obras finales, mucho más perfiladas y acabadas.

ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS

La quinta sala expone varios lienzos de gran tamaño, como el lienzo bocaporte de la Virgen de la Correa, tablas de carácter amable, así como diversas alegorías y escenas mitológicas, poco habituales dentro de la producción de Vergara, predominantemente religiosa, pero que, en cualquier caso, denotan un indudable interés por la mitología y la tradición clásica.

Mención aparte merece el magnífico dibujo de la Cabeza de anciano, propiedad del Museo de Bellas Artes de València y que, por primera vez, se exhibe junto a la cabeza en bronce del Museo Arqueológico Nacional, lo que favorece un sugerente diálogo entre ambos testimonios.

La última de todas está consagrada a la faceta de Vergara como dibujante para estampas, actividad igualmente poco conocida, pero a la que, sin embargo, concedió un papel esencial en su práctica artística, como demuestra el abundante conjunto conservado en el Museo de Bellas Artes de València.

En este ámbito, sobresale, por su especial significación, el dibujo Adoración de los Reyes Magos, presentado ahora por primera vez tras haber permanecido largo tiempo desaparecido, y una vez recuperado por la Policía Nacional en el año 2021, circunstancia que añade a su valor artístico un notable interés histórico.