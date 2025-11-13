El Museu de les Ciències celebra su 25 aniversario con un espectáculo musical sobre el telescopio espacial Hubble

El Museu de les Ciències de València celebra su 25 aniversario con un espectáculo musical sobre el telescopio espacial Hubble - JORGE GIL / EUROPA PRESS

El Museu de les Ciències de València ha celebrado este jueves su 25 aniversario con el espectáculo musical 'Deep Field: The Impossible Magnitude of Our Universe', dirigido por el compositor estadounidense Eric Whitacrem, que narra la historia del telescopio espacial Hubble.

El espectáculo ha formado parte del acto institucional de celebración, al que ha asistido el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia y presidente de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Santiago Lumbreras; la directora de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Ana Ortells; la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en funciones, Susana Camarero; y la alcaldesa de València, María José Catalá, entre otras autoridades.

El acto se ha desarrollado en la Calle Mayor del Museu de les Ciències y ha contado con una orquesta sinfónica de 50 músicos y un coro de 80 voces, con piezas inspiradas en el espacio, a la vez que se han proyectado imágenes del espacio, como un viaje desde el sistema solar al campo profundo, mostrando la inmensidad.

Además, en el Museu se han suspendido en el techo elementos colgantes retroiluminados para representar los ocho planetas del sistema solar.

Tras este espectáculo, el público ha podido contemplar en los exteriores del Museu 'Futuraqua', un espectáculo tecnológico de videomapping que ha transformado el lago del Museu de les Ciències a través de una coreografía creada con diez surtidores de agua sincronizados con música y luces.

El secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia y presidente de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Santiago Lumbreras, ha destacado el Museu como "lugar de encuentro para la ciencia" y ha enfatizado que están ultimando una "profunda renovación" de los contenidos que sea acorde a las nuevas tecnologías.

Asimismo, ha puesto en valor los "grandes hitos" de la Ciutat de les Arts i les Ciències en relación a la sostenibilidad energética, entre los que ha mencionado la construcción de la mayor planta geotérmica y que "en breve" se centrarán en mejorar la eficiencia hídrica;

Igualmente, Lumbreras ha ensalzado la labor social "muy comprometida" del Museu, que fue "base del voluntariado" tras la trágica dana del 29 de octubre de 2024, así como sede de vacunación en la covid.

"PIONERO EN LA DIVULGACIÓN INTERACTIVA"

Por su parte, Susana Camarero ha subrayado que la Ciutat de les Arts i les Ciències es "uno de los proyectos más ambiciosos, inspiradores y trascendentes de nuestra historia reciente"; mientras que el Museu "es el alma de nuestra modernidad".

"Ha sido pionero en la divulgación interactiva, en la accesibilidad del conocimiento y en la creación de vocaciones científicas entre nuestros jóvenes. Nació con la convicción de que la ciencia no pertenece solo a los laboratorios, sino a las personas", ha remarcado la vicepresidenta sobre el Museu, al tiempo que ha añadido que "las salas de este espacio han convertido el conocimiento en emoción, una de las herencias más nobles que puede dejar un museo a su tiempo".

Además, ha puesto en valor que "más de 4 millones de personas visitan cada año la Ciutat de les Arts i les Ciències, que genera más de 200 millones de euros de impacto económico anual, crea casi 6.000 empleos y aporta más de 100 millones en valor educativo y cultural.

Por su lado, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado los 25 años "de un icono de la ciudad, de un museo que es mucho más que un referente de la divulgación científica y que se ha convertido en algo más que un espacio expositivo", a la vez que ha ensalzado a su arquitecto, Santiago Calatrava.

La primera edil ha calificado el museo, un "coloso de la ciencia", como "elemento clave en la configuración de la València moderna" y que ha proyectado una "identidad vanguardista e innovadora desde el corazón de la València sostenible", al tiempo que se ha referido al empuje turístico del centro.

EXPOSICIONES NOVEDOSAS

En sus 'bodas de plata', el Museu de les Ciències ha apostado por una programación especial bajo el lema 'Celebramos el futuro', una conmemoración que ha marcado el programa del Museu durante todo el año, con nuevas exposiciones y una gran variedad de propuestas, desde conferencias hasta eventos destinados a la ciudadanía. En concreto, dos nuevas exposiciones --'Leonardo. 500 años de Genio' y 'Metamorfosis'--, que se inauguraron esta primavera, marcaron el inicio de la celebración.

De esta forma, por primera vez el público puede ver en España la exposición 'Leonardo Da Vinci 500 años de Genio', una apuesta por contenidos novedosos que incluyen experiencias inmersivas y de realidad virtual.

En la misma línea, otra de las novedades es la exposición 'Metamorfosis', desarrollada por 'La Cité des Sciences et de l'Industrie, que aborda este tema por primera vez en una exposición científica infantil.

MÁS DE 16 MILLONES DE VISITANTES

El Museu de les Ciències abrió sus puertas al público el 13 de noviembre de 2000. En estos 25 años, se ha convertido en el centro dedicado a la ciencia más destacado del país con más de 16 millones de visitantes, más de 340 exposiciones de diferentes temáticas, exposiciones temporales y permanentes compuestas por elementos interactivos y entornos didácticos para generar un mayor impacto y una buena experiencia de visita.

Destacan las visitas de más de dos millones de escolares, los más de 800.000 asistentes a los talleres de 'La Ciencia a Escena' y las más de 450.000 personas que ha pasado por 'El Simulador Espacial'.

Además, se han celebrado 350 exposiciones de rigor científico, más de 2.500 actividades gratuitas incluyendo observaciones astronómicas, conferencias sobre astronomía o actualidad científica; las cinco propuestas de concursos escolares anuales sobre medio ambiente, química o robótica; o el ciclo de música en directo y al aire libre 'Un Lago de Conciertos' con el campus de Berklee de Valencia, entre otras.

En estos dos últimos años, se ha apostado por "exposiciones inéditas en España y de alta calidad" y se ha realizado un "esfuerzo importante" para lograr la digitalización del Museu de les Ciències, a través de la aplicación de nuevas tecnologías y experiencias inmersivas que han modernizado sus instalaciones, además de acometer obras para que el edificio sea cada vez más sostenible.

LA PLANTA GEOTÉRMICA MÁS GRANDE DE LA COMUNITAT

Asimismo, la Ciutat de les Arts i les Ciències ha iniciado las obras de la que será la planta geotérmica más grande de la Comunitat Valenciana, que permitirá refrigerar el Museu de les Ciències con un "gran ahorro energético y una importante reducción de la huella de carbono", ambos enmarcados en los compromisos de la Ciutat de les Arts i les Ciències con la sostenibilidad ambiental y en los objetivos de la Capitalidad Verde Europea que València ostentó en 2024.

Con esta planta está previsto conseguir un ahorro anual estimado de 1.013.000 de kWh de la energía utilizada actualmente y un ahorro de emisiones de CO2 de 335.000 kgCO2 /año, así como la reducción de la huella de carbono del complejo.

La del Museu será la planta de mayor envergadura de la Comunitat Valenciana, con una potencia térmica instalada de 4.050 kW térmicos, superior a la de las instalaciones mencionadas. Para ello, se recirculará el agua utilizada para la climatización del edificio, mediante un circuito de tuberías desde las salas de máquinas del Museu de les Ciències hasta los acuíferos naturales del terreno que lo circunda.