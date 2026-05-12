El Museu de les Ciències ofrece dos sesiones gratuitas de 'La Ciencia a Escena' por el Día Mundial de los Museos

‘La Ciencia A Escena’ - GVA

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències ofrece el próximo domingo, 17 de mayo, dos sesiones gratuitas de experimentos en directo de 'La Ciencia a Escena' que tiene lugar, a las 12.30 horas y 17.00 horas, en el Auditorio Santiago Grisolía. Las sesiones reúnen las experiencias más destacadas de los talleres. Se trata de una de las propuestas especiales que se han programado con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos. El acceso será libre hasta completar el aforo, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Además, el domingo 17 de mayo, los visitantes pueden obtener una entrada infantil gratuita, aplicable para menores de 12 años, por la compra de una entrada de adulto. En la visita al Museu de les Ciències destaca entre la oferta familiar la exposición 'Metamorfosis. El poder de la transformación' y 'L'Espai dels Xiquets'.

Recomendada a partir de los 6 años, 'Metamorfosis. El poder de la transformación' es una experiencia 100% interactiva diseñada para niños y niñas de 6 a 11 años. La muestra invita a realizar un recorrido a lo largo de cinco escenografías llenas de color e interactivas, como una feria, un bosque, un espejo o un teatro de sombras para explicar a los más pequeños los cambios que ocurren a lo largo de la vida, en la naturaleza e incluso en nuestra forma de ver el mundo.

'L'Espai dels Xiquets', para edades de entre 4 a 8 años, reúne una gran diversidad de juegos y experimentos con los sentidos, el agua y los animales e incluso el trabajo en equipo con la construcción de una casa.

También destacan las propuestas del Teatro de la Ciencia, ubicado en la primera planta del Museu, donde se representan varias sesiones del show 'Alto voltaje' (domingos, a las 11.30, 13.00, 16.00 y 17.30 horas) dedicado al fenómeno de la electricidad. El espacio y la exploración del sistema solar es la temática que el público encuentra en la tercera planta del Museu, con las exposiciones 'Marte. La conquista de un sueño', 'Gravedad Cero' y 'La Luna al alcance de tus manos', junto con los juegos interactivos en torno al cuerpo humano y la genética de la exposición 'Bosque de Cromosomas'.

OBSERVACIÓN DEL SOL

El lunes 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, se ha preparado una sesión gratuita de observación solar desde el Jardín de Astronomía del Umbracle, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La actividad será guiada por expertos y se realizará de 11.00 a 13.00 horas.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar de imágenes espectaculares, en directo, y aprender sobre los aspectos más interesantes de nuestra estrella. Los asistentes podrán observar fenómenos increíbles, como las manchas oscuras de la fotosfera o las protuberancias de la cromosfera, caracterizadas por su color rojo intenso.