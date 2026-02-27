Museu de les Ciències ofrece en marzo actividades sobre IA, música inspirada en físíca cuántica y astronomía a escolares

El Museu de les Ciències programa en marzo actividades divulgativas sobre IA, un concierto de música inspirada en la física cuántica y una jornada de astronomía para escolares - JORGE FRAILE

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències ha programado para este mes de marzo tres nuevas propuestas de divulgación científica que abordarán temas sobre la inteligencia artificial y la forma en que genera nuevos textos, cómo explicar y despertar la curiosidad sobre la astronomía en la infancia o la música que puede inspirar la física cuántica y las matemáticas.

La primera cita será el próximo martes, 3 de marzo, con la conferencia 'La IA generativa y los modelos del lenguaje (GPT, Gemini, Llama...)', impartida por Cèsar Ferri, catedrático del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la UPV y miembro del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (Vrain).

El experto abordará qué son y cómo funcionan los modelos de lenguaje actuales, de qué modo generan texto (y otros contenidos), qué pueden hacer bien y dónde fallan de forma frecuente, entre otros temas. El público interesado podrá asistir a esta charla, a partir de las 19.00 horas, en el Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències, con libre acceso hasta completar aforo.

Esta charla forma parte del ciclo de divulgación desarrollado por el Museu de les Ciències con el VRAIN de la Universitat Politècnica de València (UPV) para acercar la IA a la ciudadanía y fomentar un diálogo informado sobre sus oportunidades y desafíos, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La siguiente propuesta divulgativa será el miércoles 11 de marzo. La Ciutat de les Arts i les Ciències organiza, por sexto año consecutivo, en colaboración con el Instituto de Física Corpuscular de Valencia (IFIC) y el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València un evento que celebra la sinergia entre la investigación científica y la creatividad musical, 'Armonía cuántica 2026', con el título 'Un viaje a las simetrías de los números'.

La actividad, que se realiza en el Auditorio Santiago Grisolía, a partir de las 19.00 horas, es el resultado de un encuentro previo entre científicos del IFIC con estudiantes de composición en el que han tratado la relación entre los números y la música.

Como en ediciones anteriores, el evento empezará con una breve charla de divulgación impartida por el doctor Alberto Aparici en la que presentará las ideas principales, y después se interpretarán las cuatro piezas que han transformado estas ideas en música.

ENCUENTRO CON ESCOLARES Y OBSERVACIÓN SOLAR

Dentro del ciclo 'Astronomía' se ha programado el 27 de marzo, a partir de las 10.00 horas, en el Auditorio Santiago Grisolía la jornada 'Exploradores del Cosmos' en la que participará alumnado de primaria, así como el público interesado ya que el acceso es libre hasta completar aforo.

La actividad incluye la presentación del libro 'El misterio de Islanor', a cargo de su autora Sonia Barbero (Nancy Seven), divulgadora científica con más de 20 años de vinculación a la astronomía, y un encuentro con el científico Jorge Pla García, doctor en Astrofísica e investigador del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) y del Space Science Institute (EEUU) que responderá a las preguntas planteadas por la audiencia.

Se trata de una iniciativa que combina literatura, comunicación científica, exploración espacial y experiencia directa para despertar curiosidad y vocaciones entre los más jóvenes. La jornada, en la que se realizará también un taller interactivo sobre el código Morse y un sorteo de libros, concluirá con una observación solar con telescopios desde el Umbracle, prevista a partir de las 12.00 horas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.