El Museu de les Ciències programa en abril actividades gratuitas sobre astronomía, IA y concursos escolares

El Museu de les Ciències programa en abril actividades gratuitas de divulgación sobre astronomía, IA y concursos escolares - GVA

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències de València ha programado este mes de abril diversas propuestas de divulgación dedicadas a la astronomía, la Inteligencia Artificial y el concurso escolar de ciencia 'Acción por el Clima' (17 de abril), además de acoger la feria 'Experimenta' el 26 de abril. Todas estas actividades son de libre acceso y gratuitas.

El 15 de abril de 2026 tendrá lugar la conferencia 'La singularidad de la IA ¿Puede resolver cualquier problema?, una sesión que analizará los límites teóricos y prácticos de la computación actual. La ponencia correrá a cargo de Chema Sempere, doctor en Informática y profesor titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos, del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universitat Politècnica de València. La cita será en el Auditorio Santiago Grisolía, a partir de las 19 horas y forma parte del ciclo de conferencias dedicado a la IA.

Al día siguiente, 16 de abril, con motivo del 28 aniversario del Hemisfèric, se realizará una observación gratuita con telescopios a partir de las 21:30 horas en el Jardín de Astronomía del Umbracle, siempre que las condiciones meteorológicas así lo permitan. Se podrá observar Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, que, compuesto principalmente por hidrógeno y helio, destaca por sus bandas nubosas y por la conocida Gran Mancha Roja.

Además, durante la sesión se contemplarán algunas de las estrellas dobles más notables en estos meses del año. Su observación con telescopio permite apreciar sorprendentes contrastes de colores azules, dorados o rojizos.

La divulgación astronómica continuará el 28 de abril con el experto Pedro García Lario que impartirá la conferencia 'Bajo la sombra de la luna. La Triada de eclipses solares 2026, 2027 y 2028'. La cita será en el Auditorio del Museu de les Ciències a partir de las 19 horas.

Pedro García Lario (Madrid, 1964) es astrónomo de la Agencia Espacial Europea (ESA) y miembro de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses, creada para coordinar y divulgar las actividades en España con motivo de los eclipses visibles en 2026, 2027 y 2028. En su charla, de libre acceso y gratuita, el público descubrirá qué podremos ver exactamente desde España en los próximos años y por qué esta serie de eclipses convierte a nuestro país en un lugar privilegiado para observar el cielo.

El próximo 17 de abril se celebrará la final del concurso escolar 'Acción por el clima' y el acceso será libre para el público interesado. Se trata de la sexta edición del certamen que se organiza con la colaboración de Reciclamás, Global Omnium, Avanqua y Power Electronics. Estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato o ciclos de Formación Profesional Básica y Grado Medio de toda España presentarán sus ideas para la conservación y sostenibilidad del planeta.

En esta misma línea para la promoción de la ciencia entre los más jóvenes, el 26 de abril el Museu de les Ciències acogerá la 21ª Feria-Concurso Experimenta, una feria científica de carácter internacional en la que el alumnado de enseñanza secundaria participa de forma creativa exponiendo y explicando al público visitante sus proyectos STEM experimentales. Está organizada por la Facultad de Física de la Universidad de Valencia en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia e Innovación (FECYT-MICIU).