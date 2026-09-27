Archivo - El Museu de les Ciències de València celebra el Día de la Cultura Científica con más de 240 estudiantes - JORGE FRAILE - Archivo

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències de València celebrará este lunes, 28 de septiembre, el Día Internacional de la Cultura Científica con una jornada dirigida a más de 240 estudiantes de ESO y Bachillerato que asistirán a una conferencia y participarán en una observación solar con telescopios, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Así, ha detallado que la celebración comenzará a las 10.30 horas en el Auditorio Santiago Grisolía de este museo, con la actividad 'Pregúntale a un científico'. Este es un encuentro con Damià Tormo Carulla, doctor en Inmunología y Premio Rei Jaume I a la Revelación Empresarial 2025.

Este científico y emprendedor explicará cómo una idea nacida en un laboratorio puede acabar cambiando la vida de miles de personas, además de abordar el papel de la biotecnología en la transformación de la medicina y la salud, ha detallado la administración valenciana. Asimismo, el experto contestará a las preguntas y curiosidades que le planteen los estudiantes en este encuentro participativo.

Tras la conferencia, a partir de las 12.15 horas, tendrá lugar en el Jardín de Astronomía una observación solar con telescopios, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. En esta actividad, los escolares tendrán "la oportunidad de disfrutar de imágenes espectaculares del Sol en directo y aprender sobre los aspectos más interesantes de la estrella".

Los asistentes observarán "fenómenos increíbles, como las manchas oscuras de la fotosfera o las protuberancias de la cromosfera, caracterizadas por su color rojo intenso". Para ello, se dispondrá de varios telescopios especiales.

Además, habrá una mesa expositiva donde personal experto explicará aspectos determinados de la naturaleza de la luz mediante diversos instrumentos como un prisma de vidrio, un espectroscopio, un disco de Newton, células fotoeléctricas, un telurio y varias maquetas a escala del Sistema Solar, entre otro instrumental, ha añadido la Generalitat.