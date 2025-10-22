El Museu de Prehistòria de València viaja a la cueva de Lascaux con una exposición inmersiva de arte rupestre

El Museu de Prehistòria de València ofrece un viaje en el tiempo a la cueva de Lascaux (Francia) - MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

El Museu de Prehistòria de València ofrece un viaje en el tiempo a la cueva de Lascaux (Francia) de hace 21.000 años, a través de una nueva exposición temporal sobre el arte rupestre de una de las cavidades paleolíticas "más emblemáticas" de la prehistoria.

Así, el museo de la corporación provincial propone desde este miércoles 'La cova de Lascaux. Un viatge virtual al passat', que podrá visitarse hasta marzo de 2026 con una docena de módulos que recopilan todo el conocimiento científico acumulado en Lascaux desde su descubrimiento en 1940 hasta los análisis científicos y técnicas de reproducción del arte rupestre más recientes.

También incluye una visita virtual "inmersiva e interactiva" que permite conocer las obras maestras del arte paleolítico de la cueva, tal y como ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Durante la presentación de la muestra de este miércoles, el diputado de Cultura, Paco Teruel, ha resaltado que "por primera vez" esta exposición llega a España y lo hace en València, "gracias al impulso de la Diputació de València, a través de su área de Cultura, y a la colaboración indiscutible del Conseil Départamental de la Dordogne, institución que custodia y promueve este importante legado patrimonial".

Teruel ha calificado la cueva de Lascaux, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1979, de "espacio emblemático, considerado una auténtica 'Capilla Sixtina' del arte paleolítico, cuyo descubrimiento marcó un antes y un después en el conocimiento del pasado humano".

El responsable de Cultura ha adelantado que, a través de esta exposición, el visitante "no solo observará, sino que también vivirá una experiencia cultural integral: un recorrido por la ciencia, el arte y la tecnología que permite comprender la importancia de Lascaux como símbolo de la creatividad humana desde sus orígenes".

"Con esta nueva propuesta --continúa Teruel-- reafirmamos nuestro compromiso con la divulgación del patrimonio universal y con la innovación en la oferta cultural, entendida como un motor de transformación social".

Por su parte, el presidente del Conseil Départamental de la Dordogne, Germinal Peiro, ha destacado la "exitosa" acogida internacional de 'Lascaux. L'Exposition Internationale', que, desde 2013, ha visitado Chicago, Montreal, Tokio, Shanghái, Johannesburgo, Múnich, Nápoles, Bristol y Mónaco, entre otras ciudades.

Asimismo, Peiro ha hecho hincapié en el carácter inmersivo de la muestra, la cual "combina la historia y la prehistoria con la innovación, además de presentar la cueva de Lascaux de forma virtual, impulsando también otra parte muy importante, el desarrollo de la cultura en nuestros países".

Así, después de haber viajado por 13 países y 18 ciudades del mundo, la exposición internacional aterriza por primera vez en España de la mano del Museu de Prehistòria de València.

La responsable del museo, Maria Jesús de Pedro, ha relatado que durante los últimos dos años ha estado "en contacto" con el Conseil Départamental de la Dordogne, propietario y productor, y con la Société Publique Local 'Lascaux-L'Exposition Internationale', institución que gestiona las itinerancias, para formalizar un acuerdo que se firmó el pasado mes de septiembre.

LA EXPOSICIÓN

'La cova de Lascaux. Un viatge virtual al passat' consta de doce módulos que recopilan todo el conocimiento científico acumulado en Lascaux desde su descubrimiento en 1940 hasta los análisis científicos y técnicas de reproducción del arte rupestre más recientes.

También incluye una exclusiva visita virtual "inmersiva e interactiva". El montaje se distribuye en dos salas que suman alrededor de 350 m2 de exposición. La muestra explica cómo cuatro adolescentes encontraron, por casualidad, este tesoro del arte paleolítico durante el verano de 1940.

Un descubrimiento que sorprendió y que, hasta su cierre al público en 1963, atrajo a más de un millón de visitantes. Presenta también una maqueta a escala 1/10 de la Sala de los Toros elaborada a partir del modelo digital de Lascaux.

RÉPLICAS A MANO DE DECORADOS

Dos de los paneles decorados "más emblemáticos y conocidos" de la cueva de Lascaux son La Vaca Negra y la escena del Pozo. Se trata de réplicas elaboradas a mano por los artistas del l'Atelier des Fac-Similés du Périgord.

En primer lugar, la Vaca Negra, que forma parte del espacio conocido como la Nave, presenta una monumental vaca --hembra de uro o buey prehistórico ya extinguido-- acompañada de unos veinte caballos pequeños, de un par de cabras montesas y de signos cuadrangulares multicolores.

En cuanto a la escena del Pozo, se encuentra en el lugar "más inaccesible" de la cueva, un agujero o pozo de cinco metros de profundidad. Este panel muestra la única figura humana de Lascaux, acompañada por un bisonte herido, un pájaro, un rinoceronte y cuatro signos.

La muestra concluye con un viaje inmersivo mediante el cual el público visitante podrá disfrutar de una experiencia única accediendo a la cueva de Lascaux y descubriendo todos los tesoros artísticos que contiene.