La música se moviliza para seguir respaldando a quienes aún sufren las consecuencias de la dana

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caminos y la Sociedad Filarmónica de Valencia organizan este sábado, 13 de diciembre, un concierto solidario destinado a recaudar fondos para continuar apoyando a las personas afectadas por la dana.

Aunque ha pasado más de un año desde que el temporal golpeó duramente a diversas zonas, muchas familias y municipios siguen en proceso de recuperación, motivo por el cual ambas entidades han unido esfuerzos para mantener viva la red de apoyo, según han informado en un comunicado.

El concierto se celebrará en el Palau de la Música, que actúa como espacio anfitrión de una velada marcada por la música y la solidaridad.

El evento contará con la presencia del guitarrista Juan Manuel Cañizares, uno de los intérpretes españoles más reconocidos internacionalmente, y con la Orquesta de Cámara de la Sociedad Filarmónica de Valencia (OCSFV), que ofrecerán un programa de gran riqueza estética y variedad estilística.

El programa incluirá 'La oración del torero', de Joaquín Turina; el 'Concierto Al-Andalus', compuesto e interpretado por Juan Manuel Cañizares; 'la Petite suite', de Claude Debussy en la orquestación de Henri Büsser; y la 'Serenata Op. 3', de Leo Weiner.

Las entradas para esta cita tienen un precio único de 20 euros y pueden adquirirse a través de este enlace o en las taquillas del Palau de la Música. Además, se ha habilitado una Fila Cero para quienes deseen colaborar sin asistir al concierto. Las aportaciones pueden realizarse en la cuenta CBNK Banco de Colectivos-IBAN: ES83 0234 0001 0510 0485 8328.