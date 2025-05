Música y poesía se alían para visibilizar la importancia de la salud mental en el proyecto 'Sábanas Tendidas'

Virginia Maestro y Juan Carlos Lax estrenan 'Los alambres del otoño', una canción sobre la culpa

VALÈNCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La cantautora Virginia Maestro ha lanzado 'Los alambres del otoño', el primer single de 'Sábanas Tendidas', un proyecto liderado por el poeta valenciano Antonio Expósito y el músico murciano Juan Carlos Lax, bajo el sello NBL Música, propiedad de Fran Perea y Víctor Elías.

Se trata del primer adelanto de un ep que contiene 5 canciones --acompañadas de otros tantos videoclips-- y una larga lista de invitados, entre los que se encuentran "algunos de los principales artistas y productores de este país". El objetivo: utilizar el arte para compartir y visibilizar la importancia de la salud mental.

Antonio Expósito explica el germen de la iniciativa: "Vivo con trastorno obsesivo compulsivo desde que tenía 6 años de edad, a finales de 1992. Hasta el año 2021 lo mantuve en secreto. Durante una época no sabía expresar qué me pasaba. Y el resto de años me avergonzaba hacerlo público y contárselo a mis familiares y amigos. En noviembre de 2021 conocí a Juan Carlos Lax, gracias a su trabajo en el musical 'Solitarias de estreno', que vi en el Teatro Lara de Madrid".

"Yo había escrito algunos sonetos y mi ilusión era verlos convertidos en canción. Cuando nos reunimos por primera vez, tenía escritos dos sonetos: 'Los alambres del otoño' y 'El himno de la cuna'. Pude explicarle el significado de estos dos poemas, gracias al trabajo que venía haciendo con Fran, mi psicólogo, en las sesiones de terapia. Decidimos empezar a dar forma a nuestro primer trabajo conjunto. Estábamos de acuerdo en que tenía que ser un proceso con mucho mimo y que para su desarrollo teníamos que contar con artistas y productores que nos emocionaran".

De este modo, ha visto la luz un trabajo que narra, a través de la música y la poesía, las sensaciones de una persona que convive con trastorno obsesivo compulsivo. En la primera entrega, la protagonista es la culpa, una emoción intrínseca en el ser humano que se manifiesta de diferentes formas en las distintas culturas que atraviesan el globo terráqueo.

ENTRE EL POP Y EL FOLK

La producción de 'Los alambres del otoño' cuenta con el sello de Diego Galaz, miembro de Fetén Fetén, que ha llevado la canción a un terreno entre el pop y el folk, sostenida por un piano, una lata de pimentón, un serrucho y varios instrumentos de cuerda como la guitarra, la mandola, el violín, la zanfona y el violín de agua. El tema está disponible aquí https://www.youtube.com/watch?si=lIxUFwbGx5ztgS14&v=Ad7Ntefn9jM&feature=youtu.be

Próximamente verán la luz el resto de entregas: 'El himno de la cuna', con Coque Malla como protagonista, trata la lucha interna que experimenta un adulto con una personalidad un tanto infantil; 'El arte de ensuciarse las manos', cantada por Miguel Campello y Aldhara, es una fábula sobre el TOC; 'La Plaza de los Ciegos', con Javier Ruibal a la voz, un canto a la reconciliación con el padre ausente, y 'Las ganas de vivir de las pistolas', con Santero y los Muchachos, intenta explicar, de una manera bastante gráfica, el lado oscuro del ser humano.