El musical 'La familia Addams' llegará a València en una versión "sarcástica y con guiños al humor español"

Publicado 11/12/2018 16:10:18 CET

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El musical 'La familia Addams' llegará al Teatro Olympia de València con una versión "muy original", diferente de la obra de Broadway, al tratarse de una adaptación libre, en un espectáculo "muy divertido y sarcástico" que está repleto de un "potente" humor negro y en el que no faltan los "guiños" al humor español.

La obra, que se representará en el Teatro Olympia entre el 21 de febrero y el 17 de marzo, después de casi un año y medio de gira por España, ha sido presentada este martes en rueda de prensa por dos de sus protagonistas: las actrices Carmen Conesa, que da vida a Morticia, y Lydia Fairen, que se pondrá en la piel de Miércoles.

Las actrices han explicado que esta obra no es una "franquicia" del musical de Broadway, sino que se trata de una adaptación libre en el espectáculo, los diálogos y las letras de las canciones. Así,

Conesa ha subrayado que se trata de una versión "muy adecuada" para el público español, ya que cuenta con diferentes guiños que hacen que la historia sea "más cercana" a los espectadores.

En este sentido, ha resaltado que la obra tiene "pequeños guiños" al humor español, pero no deja de lado el humor negro, que sigue siendo "potente" en una versión que han calificado de "muy divertida y sarcástica", mientras que la línea argumental es la misma: la hija Miércoles se enamora de un chico de una familia 'normal'.

"Es una especie de 'Romeo y Julieta' a lo humor negro, tétrico", ha aseverado Conesa, quien ha sostenido que los números musicales de la obra, que son en directo, hacen "abrazar" la historia y complementan las escenas, y ha apuntado que las coreografías, la escenografía y el vestuario también son originales de esta versión.

Durante cientos de años, Gómez --el padre de la familia-- y Morticia --la madre-- han tratado de preservar los auténticos valores Addams, tan especiales como únicos, pero algo inesperado ocurre cuando su macabra y querida hija Miércoles se enamora de Lucas Beineke, un chico dulce, cariñoso e inteligente de una familia 'normal', y ambas familias organizan una cena conjunta.

En esa nefasta e hilarante noche en casa de los Addams, se revelarán los más oscuros secretos y las relaciones, amoríos y amistades serán examinadas, por lo que la familia Addams, ancestros incluidos, deberá hacer frente a la única y terrible cosa que ha logrado evitar durante generaciones: el cambio.

"EXPLOTA TODO"

Por su parte, Fairen ha señalado que en la cena entre la familia Addams y los Beinekes "explota todo, figurada y literalmente". "Estamos orgullosos del musical y de llegar aquí en una época en la

que explotan muchas cosas y queman muchas cosas, y queremos ayudar", ha destacado en referencia a la proximidad de las Fallas.

En esta versión, dirigida por Esteve Ferrer y producida por Letsgo, el personaje de Miércoles tiene 18 años y, según ha relatado Fairen, "no tiene nada de ingenua", sino que es una joven que "quiere

saber cómo funciona todo y que todo funcione como ella quiere", aunque la serenidad que le caracteriza se le va "de las manos" por las "hormonas de la adolescencia".

"Hay que ir a ver el musical para saber quién es normal y quién no, y si ser normal es algo bueno, porque yo creo que es bastante aburrido", ha resaltado Fairen, que ha indicado que cree que a su personaje no le gustaría que la obra se centre tanto en Miércoles. "Ojalá no ocurriese así, porque se centra más en ella de lo que le gustaría", ha puntualizado.

Asimismo, Conesa ha destacado que la disciplina e inteligencia del musical está "al servicio de las mujeres", en una versión que está "muy cerca" del espectador, pero sin que los artistas improvisen

ni bajen del escenario, ya que la obra tiene los tempos "muy rígidos y muy medidos", hasta alcanzar un mecanismo "que no falla".