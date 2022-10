El musical 'El Guardaespaldas' regresa al Olympia con "un show 2x1: teatro y grandes éxitos de Whitney Houston"

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El musical 'El Guardaespaldas' llegará al Teatro Olympia de València del 18 de noviembre al 11 de diciembre para ofrecer "un show 2x1", ya que "no solo es una función de teatro, sino un grandes éxitos de Whitney Houston, con algunos temas de la diva de pop que no están incluidos en la película".

Así lo ha destacado el actor Octavi Pujades, quien interpreta el papel del guardaespaldas Frank Farmer, y que ha presentado a función en rueda de prensa junto a Carlos Alexandre, director de giras de la productora Letsgo. La diva del pop Rachel Marrón está encarnada por Mireia Mambo, quien ha participado en el acto vía telemática desde Londres y se ha mostrado entusiasmada con poder volver a actuar en España e interpretar este papel.

'El Guardaespaldas' regresa al teatro valenciano tras la pandemia "debido a la gran acogida de crítica y público cosechado durante sus representaciones en diciembre de 2019".

Carlos Alexandre ha agradecido al público valenciano "la calurosa acogida" recibida siempre a todos los espectáculos de Letsgo que han llegado a la ciudad y ha resaltado que "tras agotar entradas en 2019 vuelve 'El Guardaespaldas' a València con una estrella del West End, el listón está muy alto", en referencia a Mambo.

El musical está basado en la película escrita por Lawrence Kasdan --guionista de títulos como 'El imperio contraataca' o 'El arca perdida'-- y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, que en este 2022 celebra su 30 aniversario

Con libreto de Alexander Dinelaris, el espectáculo está dirigido por Federico Bellone, entre sus últimos trabajos destacan la versión italiana de Mary Poppins (Disney y Cameron Mackintosh) y en España Ghost, el musical, Dirty Dancing y Charlie y la fábrica de chocolate.

REPARTO

El musical cuenta en su reparto con Octavi Pujades (Sabadell, Barcelona) interpretando a Frank Farmer y Mireia Mambo (Barcelona) quien da vida a Rachel Marron. María Jaraiz (Murcia) interpreta a Nicki Marron. Al elenco se suman Alfonso Nsue (Guinea Ecuatorial) dando vida a Bill Devaney, Alberto Cañas (León) como Toni Scibelli, Sergi Albert (Barcelona) como Sy Spector y Javier Martínez (Bilbao) en el papel del acosador.

El personaje de Fletcher, el hijo de la protagonista Rachel Marron, estará interpretado por varios niños actores residentes en València y alrededores, quienes se alternarán funciones, tras superar un casting realizado por la productora. Sus nombres se darán a conocer antes del estreno.

'El Guardaespaldas' está inspirado en la cinta de Mick Jackson que encumbró a Whitney Houston y que popularizó su icónica canción 'I will always love you'. Además de esta, el musical contiene muchas otras de las canciones de la banda sonora original -la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año- y otros grandes éxitos de la diva del pop como 'Run to you', 'I have nothing', 'So emotional', 'One moment in time', 'Queen of the night' o 'I wanna dance with somebody'.