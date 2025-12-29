Músicos valencianos rendirán homenaje a David Bowie el 30 de abril en el Roig Arena

Archivo - David Bowie - WARNER MUSIC - Archivo

VALÈNCIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Músicos valencianos recordarán el 30 de abril sobre el escenario del Roig Arena a David Bowie, uno de los artistas más innovadores e influyentes de la música contemporánea. El auditorio será el escenario del concierto 'Homenaje a David Bowie: 10 años sin Bowie", en el que participarán intérpretes con trayectorias en bandas "clave" del pop y el rock español como Presuntos Implicados, Seguridad Social, Glamour o Comité Cisne.

Con motivo del décimo aniversario del adiós de Bowie y con motivo de esta efeméride, se reivindicará una vez más la figura y legado del cantante. Los músicos que participarán en el homenaje son Salva Ortiz (de Presuntos Implicados y Seguridad Social), Adolfo Barberá (Glamour), Pepe Mallent (Sunken Screens), Pete Sebastián (Licence to Blow), Jorge Moreno (Falsa Pasión), Vicente Montesinos (Spy Plane), Honoroi Barranco (Sunken Screens) y J.L. Macías (Glamour y Comité Cisne).

Conocido como 'el Duque Blanco', David Bowie "no solo destacó por su inconfundible voz, sino también por la profundidad intelectual de su obra, su constante capacidad de reinvención y su carácter innovador y multidisciplinar", ha señalado el auditorio en un comunicado.

Clásicos universales como 'Starman', 'Rebel Rebel', 'Under Pressure' 'Heroes', entre muchos otros, sonarán en el Auditorio Roig Arena, un repertorio "cuidadosamente seleccionado" que recorre algunos de los temas "más icónicos y representativos" de la carrera de Bowie.