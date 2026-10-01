La Mutant arranca nueva temporada: apoyo a creadoras valencianas, dimensión internacional y trabajo en red

Archivo - La Mutant de València en imagen de archivo. - REMITIDA LA MUTANT - Archivo

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mutant propone una nueva temporada concebida como un espacio de aparición, ensayo y encuentro. Entre septiembre de 2026 y enero de 2027, La Mutant reúne una programación de artes vivas, danza, teatro, música, cine, pódcast y propuestas híbridas que atraviesan los límites de los lenguajes escénicos.

La nueva temporada, presentada este jueves en rueda de prensa, acoge tanto a artistas y colectivos vinculados al contexto valenciano como a creadoras de la escena estatal e internacional, lo que sitúa la sala como lugar de circulación, escucha y riesgo, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

"Los trabajos programados activan preguntas sobre la visibilidad, la identidad, la cultura digital, la memoria, los cuerpos disidentes, el placer, la relación con los objetos y las posibilidades de estar juntas", ha sintetizado su directora, Tatiana Clavel. En esta variada oferta cultural destaca el apoyo a las creadoras valencianas, la dimensión internacional y el trabajo en red.

Como ha destacado Clavel, el compromiso del teatro municipal con la escena local pasa por acompañar los proyectos en todas las fases del proceso creativo, desde la investigación y la experimentación hasta la exhibición. "Se trata de un apoyo continuado que busca fortalecer el tejido artístico local, generar espacios para el desarrollo de nuevos lenguajes y favorecer la proyección y circulación de la creación valenciana", ha resumido la directora, quien entiende este apoyo no solo como una cuestión de exhibición, sino como una responsabilidad sostenida de acompañamiento, producción y visibilización.

La programación incorpora trabajos de artistas y colectivos vinculados al contexto valenciano en diálogo con propuestas estatales e internacionales, "lo que favorece una escena porosa, conectada y capaz de proyectar sus prácticas más allá de la ciudad". La programación arrancará el 2 de octubre con 'FLIP', creada por Marta Izquierdo junto a Éric Martin, una pieza coreográfica del Festival Bucles donde sus intérpretes se desplazan sobre patines de cuatro ruedas por el espacio público para revisitar sus juventudes con guiños a la cultura popular.

La disciplina se retomará a finales de mes, los días 24 y 25 de octubre, con 'P.O.V.' de Núria Guiu, obra donde la catalana revela con humor, precisión y vulnerabilidad la tensión entre ser vista y ser comprendida.

Ya en noviembre, Clara Furey presentará el día 4 'Unarmoured', una danza de la carne con un matiz existencial. La coreógrafa canadiense propone una exploración física y sensorial sobre el deseo, la vulnerabilidad y el erotismo como fuerza vital. "Nos hallamos ante una propuesta que conecta al público valenciano con algunas de las prácticas más relevantes de la escena contemporánea internacional", ha puesto en valor Clavel.

A continuación, los días 20 y 21 de noviembre, Lucía Jaén traerá 'Sueño comunal', un encuentro performativo que explora la piel y el cuerpo lesbiano festejando su plenitud insurgente en la promiscuidad. El mes de noviembre culminará los días 27 y 28 con 'La nit inventada', de Vicent Gisbert, quien centra su atención en los intercambios sensibles entre cuerpos, tecnologías y otras materias.

Finalmente, la oferta de danza concluirá en diciembre con un programa doble. Así, el 4 de diciembre, Underthepulse, fruto de la colaboración entre Macarena Bielski y Laura Ramírez, representará 'Dr*ne-Howl', una pieza donde se explora la relación entre cuerpo y sonido como experiencia física. Al día siguiente, el 5 de diciembre, Laura Ramírez presentará en solitario 'Oasis of Serenity', una colisión de visiones místicas y cinematográficas.

PRUEBA, ENSAYO Y ACIERTO EN ZONA GRISA

La Mutant reincide en su iniciativa Zona Grisa, volcada en la investigación y en la experimentación escénica. Este ciclo ofrece un marco de atención a procesos singulares y a prácticas que no siempre encuentran lugar en los circuitos convencionales. "Esta temporada, las propuestas de Julia Zac, Santiago de la Fuente y Motors de la Creació despliegan territorios de experimentación donde la escena se entiende también como laboratorio, conversación y posibilidad de pensamiento colectivo", ha enumerado Tatiana Clavel.

Zona Grisa comenzará el 28 de octubre con 'Hard to explain', donde Julia Zac crea un relato ambiguo sobre la identidad en crisis a partir palabra, voz y movimiento. Tras su intervención, Paul Loubet transformará el espacio con bandas sonoras para suburbios 'cyberpunk', ruinas urbanas y futuros de baja resolución.

El 11 de noviembre, Santiago de la Fuente realizará la puesta de largo de 'Proves nocturnes de vol', donde se sirve de la figura del murciélago para cuestionar nuestras certezas y probar cómo la naturaleza se encarga siempre de disolverlas.

Zona Grisa se rematará los días 16 y 18 de diciembre con 'Registres de l'experiència meua. Apunts per a un arxiu sobre els processos de creació', un ejercicio de archivo sobre la trayectoria del proyecto Motors de creació de la APDCV durante estos últimos cuatro años. Este trabajo dará paso el 19 de diciembre a 'Motors de creació: Una treva per meditar on germina la creació', una jornada concebida como un espacio de pausa y meditación que también es susceptible de motivar la creación.

El bloque de investigación se ultimará con Graners de creació, que acoge del 1 al 10 de diciembre el 'Laboratorio Cor(eo)flames' de Maria Tamarit, una iniciativa enmarcada dentro del programa Graners de Creació, donde se explorarán las relaciones entre cuerpo, voz, movimiento y palabra a partir de la memoria, la imaginación y el ritual contemporáneo.

Este compromiso se amplía con unas jornadas de presentación de las residencias municipales, concebidas como un espacio público para compartir procesos en curso, abrir conversaciones entre artistas y públicos y hacer visible el trabajo de investigación, prueba y experimentación que sostiene la creación contemporánea.

HÍBRIDAS Y TRANSDISCIPLINARIAS

El programa continúa adentrándose en el género híbrido y transdisciplinario de las artes vivas con proyectos de diversa índole. Los días 16 y 17 de octubre, la Corporación Morritos subirá a escena 'Arreglos florales', una sesión en directo de su podcast 'Mucho Morro' que expone la normalización de la intervención corporal y la integración del lenguaje médico en la construcción contemporánea de la imagen.

El 31 de octubre, Elena Carvajal partirá de la autoficción en 'I was told not to make eye contact with Tom Cruise' para reflexionar sobre la invisibilidad y la resistencia frente a la hegemonía visual. Asimismo, Paula Pachón resignificará los términos sobre la identidad lesbiana a través del cuerpo, el movimiento, el discurso y la escenografía los días 13 y 14 de noviembre en 'Traktorlesbe', mientras que el 9 de enero Rosanayaris escenificará 'Ya están aquí', un relato escénico rodeado de misterio y señales electromagnéticas.

MÚSICA, FAMILIA Y EDUCACIÓN

La Mutant convocará el 8 de octubre a una nueva cita con el talento musical emergente en colaboración con la agencia musical Cero en conducta.

Por su parte, tras cerrar tres años de investigación comunitaria sobre la luz, el colectivo Taller Placer se adentrará los días 21 y 22 de octubre en el teatro para público familiar con la presentación de 'Una cosa lleugera', un espectáculo visual en colaboración con Escalante, con tres intérpretes y un invitado especial: el aire.

Para terminar, La Mutant reafirma su compromiso con la educación y la mediación a través de la iniciativa Mutant Oberta, que se desarrollará del 18 al 31 de enero. Este proyecto busca generar sinergias directas con los centros educativos de artes escénicas para generar enlaces entre futuros profesionales y profesionales ya en activo.