La Mutant embarca al público en un viaje escénico hacia el asombro y la percepción con 'Thauma'

Archivo - La Mutant de València arrancará la programación del mes de diciembre con un espectáculo en colaboración con Escalante marcado por el "desafío a la forma tradicional de mirar la escena". Se trata de 'Thauma', la compañía La Mula. - REMITIDA LA MUTANT - Archivo

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mutant de València arrancará la programación del mes de diciembre con un espectáculo en colaboración con Escalante marcado por el "desafío a la forma tradicional de mirar la escena". Se trata de 'Thauma', la compañía La Mula. que el 3 de diciembre sube al escenario para embarcar al público en un "viaje escénico" que persigue "recuperar la capacidad de asombro como motor de pensamiento, de juego y de percepción renovada".

La propuesta juega con los códigos de la novela gráfica y el teatro de objetos, creando un paisaje visual que se abre, se transforma y se desvela gradualmente. Sobre el escenario, lo grande y lo pequeño, el arriba y el abajo, el fondo y la figura, se confunden y reorganizan constantemente, proponiendo diferentes maneras de ver lo mismo y forzando una mirada activa y curiosa.

Creada y dirigida por Magda Puig Torres y Andreu Martínez Costa, quienes además firman la construcción de los objetos, 'Thauma' cuenta con la dramaturgia de Jorge Gallardo y un elenco integrado por Marina Rodríguez, Sarah Anglada, Juan Carlos Panduro y Erol Ileri Llordella.

El punto de partida del proyecto se inspira directamente en la idea filosófica del 'thauma' formulada por Aristóteles, quien en el primer libro de su 'Metafísica' señalaba que el asombro es el origen del conocimiento y la filosofía. La Mula retoma este planteamiento para situar la pieza en el marco de una investigación sobre la percepción, el mirar y la capacidad de dejarse afectar por el mundo.

"Comprendiendo que uno de los mayores problemas que afectan al sujeto contemporáneo es la desafección ante lo que nos rodea, hemos desarrollado una pieza para descubrir un punto de vista distinto a las cosas asumidas -introducen desde la compañía-. El asombro comporta una ruptura con el mundo, una escisión, un sentimiento radical de extrañeza ante la realidad conocida".

En escena, la obra apela al humor, a lo bello, a lo rudimentario, a lo hecho a mano, a lo cotidiano, lo sorpresivo y lo desconocido, creando situaciones donde la lógica visual se desarma y reconstruye ante los ojos del público. El trabajo juega con los principios de la gravedad, la perspectiva, el color, la proporción y la forma, para invitar a reflexionar no solo sobre los objetos que vemos, sino también sobre cómo aparecen, cómo se articulan en el espacio y bajo qué reglas creemos que funcionan.

ADIÓS A LA AUDIENCIA PASIVA

La pieza no propone interpretar, sino mirar, lo que genera una experiencia sensorial que se aleja de la explicación y de la palabra: escenas desnudas de discurso donde la atención se desplaza hacia lo que la mirada registra y lo que completa nuestra imaginación.

La Mula, formada por Magda Puig Torres y Andreu Martínez Costa, es una compañía escénica que trabaja desde el cruce entre artes visuales, títeres y espacio escénico. Su línea de investigación gira en torno a la percepción, su distorsión y el juego como motor de creación. El tándem creativo entiende la escena como un lugar para experimentar, de modo que su teatro se caracteriza por una fuerte carga plástica y por el desarrollo de la dramaturgia visual.

Con 'Thauma', la compañía profundiza en esta trayectoria, proponiendo una experiencia que convierte a espectadores y espectadoras en un público activo, que es interpelado para activar su mirada y quedar suspendido en un terreno poético que no tiene ni finalidad ni conclusión ni cierre.