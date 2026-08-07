Nace en Bioparc València uno de los primates africanos en mayor peligro de extinción

Nace en BIOPARC Valencia uno de los primates africanos en Mayor peligro de extinción - BIOPARC VALENCIA

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bioparc València ha acogido el nacimiento de un nuevo 'bebé' de dril (Mandrillus leucophaeus), uno de los primates africanos en mayor peligro de extinción.

Se trata de una hembra que "confirma la valiosa contribución al Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP) al albergar, con nueve ejemplares, el grupo más numeroso de España y el tercero más importante de Europa".

Instintivamente protegida y cuidadosamente "mimada" por su madre primeriza, ya pueden contemplarse en el singular recinto selvático junto a otras especies como hipopótamo pigmeo (Choeropsis liberiensis), ganso del Nilo (Alopochen aegyptiacus), sitatunga occidental (Tragelaphus spekii) y talapoín norteño (Miopithecus ogouensis).

Pendiente del avanzado estado de gestación de la joven de 5 años, Akira, el equipo de cuidado animal pudo comprobar a primera hora de la mañana que finalmente el parto se había desarrollado con normalidad durante la noche, como es frecuente en su medio silvestre para disminuir el riesgo de los depredadores.

Manteniendo la cautela, se brinda el máximo bienestar y el seguimiento corrobora la óptima evolución, siendo fundamental la interacción con las hembras experimentadas para que la madre adquiera rápidamente la confianza y destreza necesaria al atender a la criatura.

Este proceso muestra los estrechos vínculos sociales que caracterizan a estos animales, así como la excelente dinámica de la "familia" en la que, excepto el macho dominante que procede del Zoo de Bristol (Reino Unido), todos los integrantes han nacido en Bioparc València: la pequeña, un macho y una hembra en 2025 y anteriormente cinco hembras de diferentes edades.

Otros nacimientos de especies en peligro de extinción como los de rinoceronte, elefantes, gacelas Mhorr o chimpancés que despiertan tanta ternura al contemplar a las crías durante el recorrido, permiten llamar la atención sobre su situación y, lo más importante, aportan esperanza.

Desde el parque recalcan que son "vitales en la estrategia global One Plan Approach (enfoque de plan único) que considera de forma integral las poblaciones de animales, tanto las que viven en su hábitat como las que permanecen bajo cuidado humano".