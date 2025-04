Nace la Muestra de Teatro Joven y Academia de Espectadores de Rambleta: un espacio para nuevas voces y miradas

Seis agrupaciones valencianas presentarán sus propuestas relacionadas con el tema central de la muestra, 'Causas'

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta lanza la Muestra de Teatro Emergente y la Academia de Espectadores, "un ambicioso proyecto dirigido a fortalecer el panorama de las artes escénicas en València".

La iniciativa tiene como objetivo "apoyar a las jóvenes compañías locales y fomentar la creación de nuevos públicos, abordando dos de los principales retos del sector: la profesionalización de las compañías emergentes y la necesidad de formar espectadores apasionados y críticos", explica el espacio cultural.

La Muestra de Teatro Emergente, que arrancará el próximo 2 de mayo, ofrece a las compañías seleccionadas un "completo acompañamiento que incluye asesoramiento artístico, mediación, difusión y promoción, además de espacios de ensayo y un caché como reconocimiento a su labor".

En total, seis compañías valencianas presentarán sus propuestas, todas ellas relacionadas con el tema central de la muestra: 'Causas', de carácter social, ambiental, político o cultural, en línea con la filosofía de Rambleta de apuesta por el teatro como medio para la reflexión, concienciación y diálogo y para abordar cuestiones significativas que perduren en la memoria colectiva.

La Academia de Espectadores se articula como una "parte fundamental del proyecto, con el objetivo de formar a un público con capacidad de reflexión y crítica constructiva", remarcan. En colaboración con la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, el programa ofrece sesiones coordinadas en torno a las obras presentadas, impartidas por destacados especialistas en el campo de las artes escénicas, con el propósito de formar una comunidad de espectadores que no solo disfruten del teatro, sino que también desarrollen una mirada analítica y participativa.

"Para que las artes escénicas sigan creciendo, necesitamos espacios donde las nuevas voces puedan surgir, pero también espectadores que aprendan a mirar, a reflexionar y a disfrutar del proceso creativo.

Apoyar el teatro emergente es garantizar la evolución y diversidad de nuestra cultura, pero también es aprender a observar y comprender el arte de la escena", ha afirmado la directora de La Rambleta, Rocío Huet.

JURADO

Un jurado formado por miembros del profesorado de la Academia de Espectadores (Rosa San Martín, Nel Diago, Toni Tordera, José Vicente Peiró, Nel Diago y Pablo Ricart) ha seleccionado las siguientes compañías y obras, valorando criterios como la creatividad, la coherencia con la temática, la viabilidad financiera y la originalidad.

El listado de funciones es el siguiente: 'Fast and Furius and the Fuking Flowers', de Delapera, el 2 y 3 de mayo; 'Heroidas', de Laestal, 30 y 31 de mayo; 'Evohé', de Orfe Teatre ( 26 y 27 de septiembre); 'Generación Cyberpunk', de AOM, los días 24 y 25 de octubre; 'Eva, o la creación de la madre perfecta', de Masquetres Producciones (21 y 22 de noviembre) y 'El corazón del incauto', de Base Producciones, el 12 y 13 de diciembre. Todas las representaciones estarán abiertas tanto al público general como a los alumnos de la Academia de Espectadores.

El plazo para inscribirse en la Academia de Espectadores sigue abierto, y los interesados también pueden matricularse de manera individual en las sesiones correspondientes a cada obra.