Nace una nueva camada de rata topo desnuda en Bioparc Valencia, el mamífero "imposible" que estudia la ciencia

Rata topo desnuda - BIOPARC

VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Bioparc de València ha acogido el nacimiento de una nueva camada de rata topo desnuda (Heterocephalus glaber), uno de los mamíferos "más excepcionales y menos conocidos del planeta", con "características imposibles" que resultan inmensamente atractivas para la ciencia", ha explicado el parque en un comunicado. .

Bioparc alberga el grupo más numeroso de esta especie en España, con tres colonias independientes que superan el centenar de individuos. Su biología es única entre los mamíferos. Por una parte, presenta una organización eusocial comparable a insectos como abejas u hormigas con una enorme reina, responsable exclusiva de la reproducción, que inhibe la fertilidad de las otras hembras.

La estructura comunitaria se completa con machos reproductores y el resto que ejercen el papel de soldados y obreras, donde cada animal es imprescindible para garantizar el funcionamiento y supervivencia del conjunto.

EL ROEDOR DE "LA ETERNA JUVENTUD"

El interés que despiertan las características de la rata topo desnuda en las investigaciones científicas es "monumental --según Bioparc-- teniendo en cuenta que parecen esconder las claves de la eterna juventud". Es el roedor más longevo, con una esperanza de vida que supera los 30 años, no sigue los patrones habituales de envejecimiento, no desarrolla la menopausia y es fértil hasta la muerte. Además, carece prácticamente de sensibilidad al dolor.

Asimismo, presenta una notable resistencia al cáncer, atribuida a la producción de proteínas altamente eficientes y a una elevada concentración de ácido hialurónico. Su adaptación al medio es increíble, pues esta especie también es capaz de sobrevivir en condiciones extremas de hipoxia, adecuada a su vida subterránea, y puede resistir varias horas con niveles bajísimos de oxígeno e incluso hasta 20 minutos en ausencia total del mismo.

Regula su temperatura de forma conductual, solo tiene cuatro dientes, unos grandes incisivos que además son móviles y le sirven para para excavar, con los labios sellados para evitar la entrada de tierra.

Bioparc Valencia ofrece la oportunidad de descubrir a la rata topo desnuda gracias al diseño de zooinmersión y el acristalamiento de sus túneles y galerías que recrean fielmente su hábitat subterráneo africano original. Este recinto naturalizado permite observar a la colonia y apreciar su singular comportamiento.

"El equipo de cuidado animal garantiza su bienestar realizando el seguimiento desde el interior mediante cámaras internas de metacrilato, con acceso a cada uno de los integrantes", ha asegurado el parque.