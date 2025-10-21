Nace un perezoso de dos dedos en Terra Natura Benidorm

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Benidorm celebra el nacimiento de un perezoso de dos dedos ('Choloepus didactylus') tras su llegada al mundo el pasado 26 de septiembre. El ejemplar ha sido bautizado con el nombre de Sibú, en honor a una deidad de los pueblos originarios de América que simboliza "la vida y el respeto por la naturaleza".

La cría es el resultado del vínculo entre Pere y Charlie, una pareja reproductora que forma parte del programa de conservación de esta especie, según ha informado el parque zoológico en un comunicado.

Pere, de seis años y medio, llegó al parque en 2021 procedente del Biodomo del Parque de las Ciencias de Granada, mientras que Charlie, de menos de cuatro años, se incorporó en 2023 desde el Palacio de Herberstein (Austria).

Tras más de diez meses de gestación, Charlie dio a luz colgada de las ramas, tal y como ocurre en la naturaleza. El pequeño Sibú se mantiene sujeto al pecho de su madre, de la que se alimenta de manera pausada gracias a la producción lenta y constante de leche característica de los perezosos. Poco a poco, comienza a mostrar curiosidad por su entorno y a explorar los alimentos sólidos bajo la atenta mirada de su madre.

El nacimiento ha tenido lugar en una instalación que recrea la selva amazónica, un espacio cálido y húmedo con temperaturas cercanas a los 25 grados y una humedad superior al 75 por ciento. En este hábitat conviven aves tropicales, insectos y pequeños primates, en un ambiente "controlado y libre de reptiles o anfibios", diseñado para "ofrecer las mejores condiciones de bienestar y seguridad a los animales".

El perezoso de dos dedos es un mamífero arborícola y solitario, conocido por su ritmo pausado y su capacidad de pasar gran parte de su vida suspendido de los árboles. Su lentitud responde a un metabolismo bajo y a una dieta basada en hojas, lo que le permite ahorrar energía y pasar inadvertido frente a depredadores. Su pelaje, además, alberga un microecosistema con algas, hongos y polillas, que dependen completamente de él para sobrevivir.

AMENAZAS

Con motivo del Día Internacional del Perezoso, que se celebra este martes, 21 de octubre, Terra Natura Benidorm subraya "la importancia de proteger a esta especie y su hábitat". Aunque el perezoso de dos dedos está catalogado como de "preocupación menor" por la UICN, las amenazas como la deforestación, la caza furtiva y el tráfico ilegal continúan comprometiendo su supervivencia.

El parque zoológico forma parte del Programa Europeo de Cría (EEP), que promueve la conservación y el mantenimiento de poblaciones genéticamente saludables. "Este nacimiento supone un paso más en el compromiso del parque con la preservación de especies y la educación ambiental, reforzando su papel como espacio de aprendizaje, bienestar y respeto hacia la naturaleza", ha apuntado.