Nacho Vigalondo reflexiona en el Centre del Carme sobre el papel de la IA y el mundo de los videojuegos

Nacho Vigalondo y Anne Hathaway - GVA

VALÈNCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) reflexiona sobre el papel de la inteligencia artificial y la influencia del mundo de los videojuegos en el ámbito del cine en un nuevo encuentro de 'CCCClaves para el cine' junto al director, guionista y actor Nacho Vigalondo, en una charla dirigida por el cineasta Rafael Maluenda.

El próximo jueves 14, a las 18.30 horas y bajo el título 'Películas, series, videojuegos: el cineasta y el laberinto virtual', el cineasta nominado al Óscar en 2005 y director de estrellas como Anne Hathaway o Elijah Wood hablará en el Centre del Carme de su experiencia en Hollywood y en el cine español, así como de los nuevos retos a los que se enfrenta con la irrupción de la IA.

Vigalondo, en conversación con Maluenda, compartirá con el público las claves del cine fantástico y el humor, sus procesos de inspiración, el trabajo con el guion, el recurso a los efectos especiales para crear el mundo virtual de sus personajes, y el trabajo con actores como Michelle Jenner, Carlos Areces, Raúl Cimas, Karra Elejalde, Bárbara Goenaga, Aura Garrido, Henry Golding, Beatrice Grannò, Sasha Grey, Elijah Wood, Jason Sudeikis o Anne Hathaway.

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda, destaca "la gran oportunidad que supone poder reflexionar acerca de los desafíos que se presentan en el contexto de la cultura contemporánea, en este caso, el cine, de la mano de creadores punteros que están marcando el camino y generan conocimiento".

Nacho Vigalondo (Cantabria, 1977), director, guionista y actor, es uno de los cineastas más brillantes y singulares del panorama cinematográfico. Con una trayectoria en la que alterna los largometrajes con las series de televisión, el cine de Vigalondo se mueve entre la ciencia-ficción y el terror, siempre con una presencia especial del humor, siendo uno de los referentes más relevantes a nivel internacional.

Su proyección más allá del panorama español empezó muy pronto, con la nominación al Óscar de su cortometraje '7:35 de la mañana' en 2005. La dirección de películas como 'Los cronocrímenes' (2007), por la que fue nominado al Goya como Mejor director Novel, 'Extraterrestre' (2011), 'Open Windows' (2014), 'Colossal' (2016), o 'Daniela Forever' (2024) se cruzan con la dirección de episodios para 'Muchachada Nui' (2008-2010), 'Into the Dark' (2018-2021), 'Justo antes de Cristo' (2020), 'Our Flag Means Death' (2022), 'Historias para no dormir' (2022), o la creación y dirección de la miniserie 'Superstar' (2025), producida por Los Javis.

Su pasión por el mundo de los videojuegos da lugar a su documental 'Tribute' (2025), en el que hace un recorrido por la historia del videojuego, que se ha convertido ya en película de culto para el universo 'gamer'.

HACIA LOS ABISMOS DEL ALMA

Según Maluenda, "la capacidad de Vigalondo para someter a sus personajes a situaciones de tiempo o espacio alterados le lleva a crear mundos virtuales en los que, como en la mejor literatura fantástica, la medida de lo humano queda expuesta. Aun así, en su forma de asomarse a los abismos del alma, siempre media, en mayor o menor grado, la presencia del humor".

La querencia de Vigalondo por los videojuegos se deja notar en la estructura de sus películas: el juego con el tiempo en 'Los cronocrímenes', la red de multiventanas digitales en 'Open Windows' (que le valió comparaciones con 'La ventana indiscreta' en su estreno americano), el desdoblamiento en clave avatar de 'Colossal' o el universo virtual de 'Daniela Forever' testimonian perfectamente cuánto impregna la experiencia 'gamer' el estilo y la narrativa de Vigalondo. Un cineasta único, que cuenta con uno de los universos más apasionantes del cine contemporáneo.

Además de los videojuegos, ninguna otra manifestación de la cultura pop le es ajena a Vigalondo y todas nutren con presencia relevante su cine: cómics, videoclips, podcasts, programas de medianoche... El mismo cineasta ha dirigido y presentado sus propios programas en plataformas, como 'Los felices 20' en Orange TV o 'Vigalondo Midnight Madness' en TCM.

También cuenta con una larga trayectoria como actor y guionista, coescribiendo con Los Javis el guion de 'La Mesías', o interpretando a uno de los personajes clave de la serie de Berto Romero 'El otro lado'.