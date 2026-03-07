Nadal-Martí dispara una 'mascletà' "perfecta" en memoria de Javi Nadal: "Queríamos hacerle algo grande"

La Pirotecnia Nadal-Martí después de la 'mascletà' en memoria de Javier Nadal - JUNTA CENTRAL FALLERA

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Nadal-Martí ha disparado una 'mascletà' en memoria de Javier Nadal de forma "perfecta" pese a que el cielo no ha dado tregua y ha llovido durante el espectáculo: "Estamos muy satisfechos, porque queríamos hacerle algo grande, era una gran persona y estaba todo pensado para él".

Así lo ha manifestado la pirotécnica de l'Ollería (Valencia), Nuria Martí, en declaraciones a Europa Press, al finalizar el disparo, de siete minutos de duración y que ha contado con 194 kilos de material pirotécnico.

Por su parte, el pirotécnico José Vicente Nadal ha hecho hincapié en su preocupación durante el montaje a causa de la lluvia: "Por eso a las once y media ya estaba todo terminado y la hemos tapado con plata y plástico porque queríamos que saliera todo bien y ha salido perfecta, redonda, se ha quemado todo, que es lo que se deseaba y con la imaginación que habíamos puesto diseñándola en fábrica".

Asimismo, Nadal ha explicado que, durante la 'mascletà', se han disparado 21 truenos, como es tradición en las dedicatorias a fallecidos, en este caso en memoria de su hermano Javier Nadal 'El Cohetero'. Además, ha apuntado que "han sido un trueno cada segundo, han ido volteando toda la Plaza y, después, han empezado los silbidos alrededor de todo el recinto".

"Junto con los truenos revoloteando en varias distancias de la Plaza, que eran 17 puntos de truenos diferentes, hemos empezado con el principio, el cual ha durado aproximadamente un minuto y medio, hasta la primera retención de la 'mascletà'", ha detallado y ha añadido que "había cuatro retenciones, la cuarta doblada, lo que hacía que fueran como cinco que, por el montaje de telaraña, tenido que ser cuatro". En esta línea, ha destacado que "después del terremoto terrestre es cuando le hemos pegado fuego a la telaraña".

Además, ha deseado que "la gente la haya disfrutado y les haya gustado". "Nosotros nos emocionamos porque es algo de toda la vida, lo vivimos muchísimo, lo llevamos con mucho sentimiento y como familia nos ha gustado mucho", ha indicado.

La 'mascletà' de Nadal-Martí, bajo el lema 'In Memorian' ha sido dedicada a Javier Nadal, hijo de la pirotécnica Nuria Martí que falleció en abril de 2025. Además, el color malva ha sido el protagonista, como es habitual. La forma del recinto también ha jugado un papel "primordial" para el diseño del disparo, que ha tenido en cuenta los cuatro frentes para las rotaciones y la estructura.

El espectáculo ha combinado sonidos, luces y humos de diferentes tonos y ritmos, mientras que se ha jugado con los efectos sonoros hasta lograr una melodía que ha ido 'in crescendo'. Además, el desarrollo terrestre ha finalizado con un fuerte terremoto y ha culminado con un potente bombardeo aéreo formando una coreografía de color y sonido.

BOMBAI

Asimismo, antes de la 'mascletà', la alcaldesa de València, María José Catalá, ha recibido al grupo musical valenciano Bombai, que, posteriormente, ha ofrecido un "miniconcierto" en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. Se han escuchado cuatro canciones dedicadas a València y a sus Fallas: 'Llamas', 'Solo si es contigo', 'Vuela' y 'Eterno junto a ti', con las que las falleras junto a la corte de damas y el público, han bailado y disfrutado de la actuación.

La previa al disparo ha sido amenizada por la banda de la falla Jerònima Galés-Litògraf Pascual i Abad y ha dado comienzo a las 14.00 horas, después de que las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, hayan dado la orden a la pirotécnica con la habitual frase 'Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà'.

Al finalizar el disparo, los responsables de la pirotecnia han subido hasta el balcón del Ayuntamiento, donde han saludado a las falleras y, seguidamente, al asomarse, han recibido una ovación por parte del público presente.

INVITADOS

Entre los invitados al balcón del Ayuntamiento, además de Catalá, ha presenciado el espectáculo la ministra de Ciencia, Universidades e Innovación, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama y el exalcalde de València Joan Ribó.

Asimismo, ha estado presente en el balcón del consistorio la alcaldesa de Teruel, el alcalde de Guadasuar y el alcalde de Calatayud. Fuera del ámbito político, han acudido también el actor Miguel Lago; la bisnieta de Joaquín Sorolla Beatriz Lorente-Sorolla Boyer, además del grupo musical Bombai y el artista Rei Ortolà.

También han asistido las comisiones falleras de la Avenida Ingeniero Manuel Soto-Avda. de Francia, Suiza-La Alquería del Favero, Gonzalo Tejero Langarita-Vicente Chulia Campos, Mercado Central y Plaza Mercado de Ruzafa, así como representantes de las Juntas Locales Falleras de Denia, Moncada, Pobla de Vallbona, Sedavi y Torrent.

18 ASISTENCIAS

Durante el acto, Cruz Roja ha realizado un total de 18 asistencias, la mayoría de ellas (seis) por heridas. En cuanto a las evacuaciones, han tenido que trasladar a centros hospitalarios a dos personas por intoxicación e hiperglucemia.