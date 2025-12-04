Nanoestrellas de oro que activan fármacos con luz: un nuevo enfoque contra el cáncer

Nanoestrellas de oro - UPV

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una "innovadora" terapia contra el cáncer, basada en nanoestrellas de oro que son capaces de activar fármacos mediante luz infrarroja cercana (NIR), ha sido desarrollada por un equipo de investigación de la Universitat Politècnica de València (UPV) --integrado en el Instituto Interuniversitario de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM) y en el CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN)-- en colaboración con la Unidad Mixta UPV-Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) y la Unidad Mixta UPV-Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe).

Parte del trabajo se ha realizado en colaboración con investigadores del CIC biomaGUNE y de la Universidad de La Habana. La técnica ha sido probada con éxito en ratones injertados con melanoma humano y ha sido publicada en la prestigiosa revista 'Advanced Materials'.

La estrategia consiste en activar profármacos (fármacos modificados para que sean inactivos) del potente quimioterápico Doxorubicina en el entorno del tumor, utilizando luz NIR y nanopartículas de oro con forma de estrella (denominadas nanoestrellas).

Para ello, el equipo de la UPV ha desarrollado dos nanosistemas diferentes: uno con el profármaco unido a la superficie de la nanoestrella mediante enlace covalente y otro administrado de forma independiente.

Al irradiar, la luz induce un intenso campo electromagnético en las puntas de las nanoestrellas de oro, que desencadena una reacción química en el profármaco y da lugar a la liberación precisa del fármaco solo donde y cuando se necesita.

Sin luz, los compuestos permanecen inactivos, lo que reduce el riesgo de toxicidad. Diversos cánceres y terapias Los dos nanosistemas han demostrado su eficacia en cultivos celulares de cáncer de cérvix y melanoma y uno de los dos sistemas también ha sido probado con éxito en ratones con melanoma humano, donde se ha logrado reducir el tamaño tumoral de forma significativa.

Según el investigador de la UPV Ramón Martínez Máñez, además de su aplicación contra el melanoma --cuyo tratamiento se facilita por su ubicación superficial-- este sistema podría adaptarse a otros tumores accesibles, como los del tracto digestivo o urogenital, o incluso modificarse para activar otros fármacos como antibióticos y ser utilizado en terapias personalizadas.

La evaluación de la eficacia en modelos experimentales más avanzados permitirá valorar este enfoque prometedor para el desarrollo de futuras terapias más precisas y controladas contra el cáncer.