Narco y Non Servium, grandes reclamos del festival de punk-rock Concerts del Pinar 2026

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CASTELLÓ 8 May. (EUROPA PRESS) - -

Concerts del Pinar ha hecho público el reparto por días de los artistas y grupos que actuarán en la sexta edición del festival, en la que Narco y Non Servium son los grandes reclamos. La cita tendrá lugar del 18 al 20 de junio en el recinto del Pinar del Grao de Castellón y continúa consolidándose como uno de los eventos de referencia del punk-rock en la Comunitat Valenciana, según ha informado la organización en un comunicado.

La jornada inaugural del jueves 18 de junio contará con las actuaciones de los grupos locales Bandits, Lady Mambo, Annacrusa y Sintron Prospecto y Lavativa, en una apertura de acceso gratuito que pondrá en valor el talento de Castellón.

El viernes 19 llegará una de las noches más potentes del festival con Narco, inmersos en su gira 30 aniversario, acompañados por O'Funk'illo, The Casualties y Niña Coyote eta Chico Tornado, en una velada marcada por la energía y la contundencia sonora. El sábado 20 será el turno de Non Servium, que liderará una jornada de cierre en la que también actuarán Bala, Parquesvr y Deaf Devils, reuniendo a algunos de los nombres más destacados y representativos del cartel de esta edición.

Las entradas de día ya están disponibles a través de las plataformas Notikumi y entradascastellon.com, por 15 euro, gastos de gestión no incluidos. Asimismo, la organización mantiene el precio del abono para las tres jornadas del festival en 25 euro, gastos de gestión no incluidos.

En esta propuesta artística, ya completa, Concerts del Pinar reafirma su apuesta por ampliar públicos sin perder la esencia punk-rock que ha definido al festival desde sus inicios. Concerts del Pinar está organizado por la promotora castellonense Planafest SL .