X premios Celia Amorós - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Diputació de València y responsable del área de Igualdad, Natàlia Enguix, ha reclamado "más competencias para los ayuntamientos" para poder luchar contra la violencia de género.

Enguix ha participado este 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el acto de entrega de los X premios Celia Amorós de la corporación provincial, que han protagonizado

la activista feminista Gusi Bertomeu, las mujeres juristas de la asociación Themis, las mujeres gitanas de Romí y los ayuntamientos de Riba-roja y Yátova.

Los galardones reconocen el trabajo de personas, colectivos e instituciones en la lucha contra la violencia machista y la prevención de la misma.

Enguix ha sido la encargada de iniciar la lectura del manifiesto institucional del 25N, en la que también han participado las diputadas Imma González, Laura Sáez y Lola Celda, con la asistencia de la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, el comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer, Felipe del Baño, y el diputado Paco Teruel.

"Porque detrás de cada mujer que sufre violencia por ser mujer hay una vida, una historia y una familia. Y detrás de cada persona que decide ayudar, proteger o acompañar hay una oportunidad de cambiar esa historia. Los Celia Amorós ponen nombre y rostro a esas personas que no miran hacia otro lado", ha remarcado.

Enguix ha recordado la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia machista, incluidas las 47 víctimas registradas en lo que va de año. "Estamos aquí porque ninguna mujer debería vivir con miedo. Seguimos aquí diez años después porque el machismo continúa matándonos", ha expresado la vicepresidenta, quien ha añadido que "cada una de ellas es un motivo para seguir trabajando, para redoblar esfuerzos en la coordinación institucional, mejorar los sistemas de protección de las víctimas, garantizar recursos suficientes e insistir en la prevención desde la educación".

En la antesala de la entrega de los reconocimientos, amenizada con las actuaciones musicales de la compositora valenciana Ana Zomeño, la responsable provincial de Igualdad ha destacado que "la transformación social no es una declaración de intenciones, sino una labor cotidiana compuesta de pequeñas y grandes acciones que cambian la vida de las mujeres".

Para Natàlia Enguix, quien ha puesto en valor el trabajo de la Red de Municipios Protegidos contra la violencia machista de la Diputación, "esta lucha no solo es parte de una profesión o una responsabilidad institucional, sino una auténtica vocación personal de servicio y justicia".

Esa vocación personal es indudable en "la trayectoria profesional y el valor humano de Gusi Bertomeu", la gran protagonista de la décima edición de los Celia Amorós, tomando el testigo de otras grandes referentes del feminismo como la fiscal Rosa Guiralt, la profesora Julia Sevilla, el magistrado José Luis Mendoza, la jurista Pilar Gil Cabedo, la comisaria Estefanía Navarrete, la investigadora Amparo Mañés, la médica forense Purificación Beltrán, la magistrada María Pilar Esther Rojo y la fotógrafa Concha Martínez, esta última a título póstumo.

Gusi Bertomeu, coordinadora de la estrategia valenciana contra el acoso sexual, está vinculada al movimiento feminista valenciano desde los años setenta, entonces como estudiante.

Formadora en coeducación, fue la creadora del primer portal de información con perspectiva de género del Estado español y su vida laboral siempre ha estado ligada al pensamiento feminista, así como a la creación del área de Igualdad de la Diputación y su comité de expertas en violencia de género.

Desde los inicios de su carrera, Gusi ha puesto el foco en la presencia de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Ha tenido siempre claro que las mujeres no podían quedar fuera de la revolución tecnológica, y por eso ha desarrollado una importante tarea de formación digital tanto en España como en Latinoamérica, especialmente dirigida a mujeres mayores.

"LA RESISTENCIA QUE SALVA VIDAS"

En opinión de Bertomeu, ganadora del Celia Amorós de la Diputación, "las feministas debemos liderar la resistencia que salva vidas y diseñar estrategias conjuntas en todo el Estado".

La entrega de galardones se ha iniciado con el reconocimiento al Ayuntamiento de Yátova en la categoría de municipios menores de 5.000 habitantes. La localidad de la Hoya de Buñol es un ejemplo de voluntad y sensibilidad con un centro mujer 14 horas que presta atención integral a víctimas de maltrato físico y psíquico, así como acoso y abuso sexual.

Destaca igualmente su apuesta por el urbanismo con perspectiva de género, creando espacios más seguros para las mujeres, y proyectos artísticos como 'Yátova teje Igualdad', orientado a la juventud y la prevención de violencias.

Riba-roja, por su parte, se lleva el premio al municipio de más de 5.000 habitantes por ser "referente en asistencia, prevención, protección e intervención en la lucha contra la violencia machista", con acciones como la creación del Grupo Especial de Violencia de Género y Menores de la policía local; las ayudas económicas de emergencia para mujeres víctimas; el programa 'Més segures, més iguals' y el protocolo de prevención y actuación contra la violencia sexista en las fiestas del municipio.

En la categoría de asociación, Themis se ha impuesto "por sus propuestas de cambios normativos que protegen y defienden los derechos humanos de las mujeres". Integrada por licenciadas en Derecho, abogadas, procuradoras, magistradas y letradas de la Administración de justicia desde 1987, Themis lucha por la plena igualdad jurídica de las mujeres y la defensa de la tutela judicial efectiva, reivindicando un Derecho con perspectiva de género.

Por último, el premio al mejor proyecto se lo ha llevado esta vez la asociación de Mujeres Gitanas Romí, con sus talleres mensuales sobre igualdad y prevención de la violencia de género en el centro penitenciario de Picassent, dirigido a mujeres prostituidas. El equipo coordinado por Loles Santiago, en activo más de 30 años, ofrece talleres, atención profesional individualizada, orientación y acompañamiento para fortalecer la autoestima de las víctimas de violencia machista.

En esta ocasión, la campaña institucional del 25N de la Diputación de Valencia invita a reflexionar con un mensaje sencillo y necesario: 'Aprende a escuchar NO. Aprende a escucharnos'. "Escuchar también es respetar y reconocer a la otra persona, sus límites y su libertad", explica la publicista, comunicadora y activista feminista Noelia Terrer, creadora del cartel de la campaña. La vicepresidenta Enguix ha agradecido a la impulsora del proyecto 'Pecados Patriarcales' su "trabajo creativo al servicio de la Igualdad".