Nati Algado, nueva alcaldesa de Finestrat: "La alcaldía cambia de manos, pero el rumbo continúa firme"

ALICANTE, 12 (EUROPA PRESS)

Nati Algaldo (PP) ha tomado este viernes posesión como nueva alcaldesa de Finestrat (Alicante) tras el nombramiento de su predecesor, Juanfran Pérez Llorca, como 'president' de la Generalitat. La primera edil asume el cargo con el "orgullo" de ser la primera mujer que ostenta la vara de mando municipal de la localidad y el compromiso de "dar continuidad a lo que funciona, impulso donde hay retos y proximidad siempre". "La alcaldía cambia de manos, pero el rumbo continúa firme", ha aseverado

Algado ha logrado la mayoría absoluta en un pleno de investidura en el que ha obtenido 11 votos a favor de su designación frente a los dos del representante del PSPV. A la sesión ha asistido el jefe del Consell, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.

En sus primeras palabras tras prometer el cargo, Algado se ha comprometido a trabajar "con la misma pasión y rigor" que ha puesto en la Medicina --su ámbito profesional-- y se ha mostrado especialmente orgullosa de demostrar que "los techos de cristal también se rompen en política".

"El éxito llega cuando una mujer da el primer paso", ha proclamado la alcaldesa, que ha recalcado que "este no es un logro personal, sino un avance colectivo, fruto del camino que abrieron muchas mujeres".

"Mujeres --ha apuntado-- que levantaron familias, negocios, asociaciones, que estudiaron fuera, que fueron concejalas y que, con esfuerzo y a veces poco reconocimiento, construyeron el tejido que sostiene hoy nuestro municipio. A ellas y a cada una de ellas les debemos mucho. Estos días he compartido el orgullo de muchas mujeres del pueblo al saber que una mujer se convertiría en su primera alcaldesa. A las niñas y jóvenes que hoy nos escuchan les digo que sueñen alto. Todo es posible".

"CERCANÍA, ESCUCHA ACTIVA Y EL RESPETO"

Por otro lado, ha subrayado también que su nombramiento es "fruto de años de trabajo en equipo, de esfuerzo colectivo, del compromiso de muchas personas que han creído en la capacidad transformadora de la política hecha desde la cercanía, desde la escucha activa y el respeto".

En este sentido, ha recordado que sucede a Pérez Llorca después de que este se haya convertido en 'president', un hecho "que demuestra que desde aquí también se puede transformar el futuro de la Comunitat Valenciana".

"Te deseo acierto y valentía al frente de la Generalitat", le ha manifestado a su compañero, que, según ha resaltado "ha dejado el listón muy alto". "Pero a pesar de todo, afrento el desafío con la mayor voluntad, tenacidad y firmeza", ha garantizado.

El relevo al frente de la Alcaldía del municipio alicantino ha supuesto, además, la entrada de Salvador Martínez Vaño como concejal por el grupo municipal popular, quien también ha jurado esta tarde su nuevo cargo.

"FINESTRAT VA A ESTAR EN BUENAS MANOS"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que Algado va a ser una alcaldesa "formidable y representará a todos los 'finestratins' en esta nueva etapa que inicia el municipio.

"Va a ser una alcaldesa formidable porque la conozco y porque sé de su formación y su valía y porque creo que Finestrat va a estar en muy buenas manos", ha afirmado el president.