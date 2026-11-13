Del Nautilus a la Luna: el Museu de les Ciències recorre el universo de Verne en un nuevo espacio inmersivo

Nuevo espacio inmersivo en el Museo de les Ciències de València recorre el universo de Julio Verne - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El inmenso universo creado por el autor francés Julio Verne ha inspirado un nuevo espacio inmersivo en el Museu de les Ciències de València, 'Jules Verne 200', que se puede visitar desde este viernes, y que combina literatura, ciencia, tecnología y realidad virtual para descubrir cómo la imaginación de este escritor anticipó muchos de los avances científicos actuales.

La experiencia, producida por Layers of Reality con motivo del bicentenario del nacimiento de Julio Verne que se conmemora en 2028, ocupa cerca de 450 metros cuadrados en el Museu de les Ciències, que este viernes cumple 26 años desde su apertura al público e incluye un espacio de realidad virtual en formato metaverso de 200 metros cuadrados, instalaciones interactivas y objetos expositivos tradicionales.

Esta muestra inmersiva permite indagar en la obra de un escritor que fue "un referente en el género de la ciencia ficción, pero que tiene algo muy curioso y es que para para escribir sus novelas, él se basaba en todos los avances tecnológicos que había en el momento, con lo cual es ficción, pero no es ficción", ha detallado la directora de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Ana Ortells, quien ha recalcado la relación "estrecha" con la ciencia de este autor francés.

El recorrido incluye el denominado 'Metaverne' en la que el público, a través de unas gafas de realidad virtual, simula cómo se adentra físicamente en los universos imaginados por Julio Verne. Desde las profundidades del planeta hasta la superficie lunar, los visitantes se sentirán protagonistas de los momentos más icónicos de la literatura verniana.

LAS EXPERIENCIAS DE SUS NOVELAS

"Puedes adentrarte en las profundidades del mar y contemplar El Nautilus que fue el precursor del submarino. Puedes bajar al centro de la Tierra y descubrir ese mundo imaginario lleno de dinosaurios. Plantas gigantes. Puedes viajar también a la Luna, es decir, puedes vivir todas las experiencias que él narraba en sus novelas", ha detallado Ortells.

El recorrido de este espacio inmersivo se divide en cinco áreas, desde el ámbito biográfico 'Julio Verne: un espíritu curioso' a 'Las obras vernianas', 'Las máquinas vernianas' y 'Viajes extraordinarios', hasta 'Metaverne', la atractiva experiencia de metaverso.

La muestra apuesta por un recorrido sensorial y educativo por la vida, la obra y el legado visionario del escritor francés mediante tecnología audiovisual de última generación y experiencias interactivas que permiten descubrir la vigencia de sus ideas y su influencia en el desarrollo científico y tecnológico.

Este nuevo contenido del Museu pone de relieve la "estrecha relación" entre literatura, ciencia y tecnología al mostrar cómo Julio Verne fue capaz de anticipar, a través de la ficción, avances que hoy forman parte de nuestra realidad.

Los viajes espaciales, la exploración submarina, los nuevos medios de transporte o el desarrollo de tecnologías avanzadas aparecen reflejados en sus novelas décadas antes de materializarse. A través de una propuesta visual, educativa e interactiva, se invita a reflexionar sobre el papel de la imaginación como motor de la innovación y acerca al público a algunos de los "grandes desafíos científicos" que han acompañado a la humanidad desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Julio Verne está considerado uno de los escritores más importantes de todos los tiempos. Sus obras literarias combinaron elementos científicos y tecnológicos con la imaginación y el espíritu de aventura, creando una colección fascinante que ha conectado con un público amplio y diverso. La obra verniana influyó profundamente en la literatura, el cine y la cultura popular de los siglos XIX y XX, y continúa siendo una fuente de inspiración en la actualidad. En las novelas de Verne, la combinación de arte, ciencia y tecnología alcanza la categoría de obra maestra universal.

ESENCIA DEL MUSEU DE LES CIÈNCIES

"Creemos que es importante crear ese gusanillo de curiosidad para que el público pueda salir de la muestra con ganas de aprender y saber quién era Julio Verne y qué vinculación tenía con la ciencia", ha asegurado la directora de este museo, quien ha recordado que esta experiencia inmersiva refleja la esencia del Museu de les Ciències de promover y apostar por las nuevas tecnologías.

En este sentido, ha recordado que el rigor científico y la divulgación "no está reñida con lo interactivo, con hacer un contenido atractivo para la gente": "Al final lo que intentamos es que los visitantes aprendan de ciencia y si para ello tenemos que hacerlo a través de acciones interactivas e inmersivas, por supuesto que lo haremos".

La experiencia 'MetaVerne' es gratuita y está incluida en la entrada general al Museu de les Ciències. Para disfrutar de esta experiencia de realidad virtual es necesario seleccionarla al adquirir la entrada al Museu, ya sea a través de la web o en los Puntos de Venta Automática (PVA) que hay en el edificio. El aforo es de hasta 35 personas simultáneamente, con una duración de las sesiones de 15 minutos, incluida la explicación inicial y la asistencia para el uso de los dispositivos. La edad recomendada para la realidad virtual es a partir de 6 años y está disponible en castellano, valenciano e inglés.