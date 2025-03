Navarro (CEV) reclama en el Día de la Empresa "agilidad y sensibilidad" en las ayudas tras la dana

Afirma que los empresarios están preocupados porque "no acabamos de salir del 29O y mientras esto ocurra no se genera certidumbre"

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha subrayado este lunes que reclamado a las administraciones "agilidad y sensibilidad" hacia las empresas afectadas por la dana, y ha puesto el foco en el "tapón" generado en el Consorcio de Compensación de Seguros.

Así se ha manifestado en el acto del Día de la Empresa de la Comunitat Valenciana, que en su tercera edición se ha celebrado en Catarroja (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana del pasado octubre.

El acto ha contado con la participación, además de Navarro, del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana Francisco, José Gan Pampols; el comisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel; el director de investigación del Ivie, Francisco Pérez; el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

Tanto en declaraciones a los medios como durante su discurso en el acto, el presidente de la patronal valenciana ha puesto en valor la ayuda prestada en la dana por parte de las empresas y los autónomos, con especial mención a los agricultores, al tiempo que ha remarcado que "el mundo empresarial cada vez más tiene que estar apostando por estar y por hablar en la sociedad civil". "Sin empresas ni puede haber progreso, ni bienestar, y sin un tejido productivo fuerte, las crisis serían mucho más devastadoras y las recuperaciones mucho más lentas", ha asegurado.

Navarro ha expuesto que "queda mucho por hacer" en la recuperación, porque "aún hay cerca de 32.000 personas en ERTE" porque las empresas no tienen "certidumbre" debido a varios factores. El primero, que sigue habiendo "un tapón" en el Consorcio de Compensación de seguros.

"Cerca del 65% de los expedientes están solucionados, pero es verdad que una parte importante son automóviles. Queda el comercio, que es fundamental para todas las poblaciones de la zona", y ha precisado que quedan pendientes el 60% de las reclamaciones del comercio y el 70% en la industria. También ha lamentado que "quedan aún por solventar muchas situaciones complicadas en los polígonos industriales".

El presidente de la patronal ha pedido que "la política genere certidumbre" y que las empresas conozcan cuánto y cuándo podrán cobrar para decidir si continúan con su negocio . "Nuestra obligación es reclamar a las administraciones algo que tengo que reconocer que se cumplió con el Ministerio de Transportes, con la Conselleria de Infraestructuras, que estuvieron desde el minuto uno dando soluciones a todos los ciudadanos y todas las empresas", ha reconocido.

Navarro, en su discurso, ha señalado la necesidad de reducir burocracia y de apoyarse en el diálogo social. Así, ha pedido "fortalecer y proteger este espacio de concertación, pues solo desde el consenso podremos articular soluciones que beneficien a todos y construir un futuro más equitativo, resiliente y con mayores oportunidades para las generaciones venideras".

"El futuro no se construye solo con acuerdos, también con aprendizaje" por lo que es "imprescindible" tener en cuenta las "lecciones" de la dana, ha defendido. "No podemos permitir que la falta de planificación y ejecución de inversiones agrave los desastres naturales" y tiene que haber "un antes y un después" en la interacción entre las administraciones, ha defendido.

Además, ha señalado como "fundamental que todas las administraciones, sin distinción de colores políticos, trabajen de manera coordinada para garantizar soluciones efectivas" para la reconstrucción y ha instado a "trabajar para que las políticas públicas, la planificación urbanística e hídrica, y la inversión en infraestructuras estén alineadas con la prevención y la resiliencia".

ELUDE OPINAR SOBRE LA DIMISIÓN DE MAZÓN

Por otro lado, a preguntas de los medios sobre la posible dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión en la dana, el presidente de la CEV ha señalado que esa decisión no es suya.

Preguntado por si cree que Mazón genera confianza o da ejemplo, ha respondido: "Yo soy el presidente de la Confederación por elección de hace prácticamente tres años y desde luego intento poner y generar confianza y veracidad".

Y cuestionado sobre si los empresarios han trasladado a Génova la necesidad de cambiar el candidato a los próximos comicios, ha señalado que "ese no es el papel de los empresarios". En ese sentido, sobre si les preocupa la situación, ha dicho: "Los empresarios estamos preocupados porque ya estamos en plena reconstrucción, pero por otra parte no acabamos de salir del día 29, y mientras esto ocurra no se genera certidumbre ni a la ciudadanía ni a los empresarios".

CRÍTICAS A LA MINISTRA DE HACIENDA

Asimismo, a preguntas de los medios, Salvador Navarro ha explicado que no ha recibido respuesta a la carta que le escribió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para reclamarle el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario y que visitara Valencia.

Salvador Navarro ha explicado que Montero no ha respondido a la misiva y ha lamentado que la ministra muestra "poca sensibilidad" con la ciudadanía de Valencia en cuestiones de "solucionar los problemas de esta comunidad, como el caso del FLA Extraordinario o la condonación de la deuda".

PRODUCTIVIDAD

Tras una mesa de diálogo entre Gan Pampols y José María Ángel, ha tomado la palabra Francisco Pérez, director de investigación del Ivie y catedrático emérito de la Universitat de València; y Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVa Research, han reflexionado sobre la productividad en la Comunitat Valenciana y de cómo mejorarla.

En opinión de Francisco Pérez, "la transformación que necesita la Comunitat Valenciana para mejorar la productividad pasa por un aprovechamiento decidido de las oportunidades que ofrece el cambio tecnológico en marcha".

Rafael Doménech, por su parte, ha destacado que España tiene un enorme potencial de crecimiento y la Comunitat Valenciana todavía más. "Si conseguimos facilitar la inversión de las empresas como motor del crecimiento económico y la productividad dentro de unos años podemos celebrar que algo ha cambiado y que por fin la Comunidad converge en productividad con España", ha afirmado.

MARIÁN CANO RECLAMA EL FLA EXTRAORDINARIO

La clausura del acto ha corrido a cargo de Marián Cano, quien ha reivindicado que los pagos del Consorcio se agilicen y ha insistido "en la necesidad de activar un FLA extraordinario para la Comunitat Valenciana, así como la concesión de ayudas a fondo perdido por parte del Gobierno de España para financiar la reparación de colegios, centros de salud y residencias".

Asimismo, la consellera ha instado al Gobierno a reconsiderar la exclusión de 28 municipios afectados de las ayudas estatales para la reconstrucción de infraestructuras municipales. "Es injusto que estas poblaciones, con 80.000 habitantes, queden fuera del plan de ayudas a pesar de los daños sufridos", ha añadido.

Cano ha destacado que "hasta la fecha, la Generalitat ha movilizado, comprometido o gestionado en torno a 1.800 millones de euros en contratos de emergencia, ayudas y actuaciones destinadas a mitigar los efectos de la riada. Entre estas medidas, se incluye un decreto de 100 millones de euros en ayudas directas a empresas industriales, turísticas, de servicios, comercios y autónomos con empleados, de las cuales ya se han abonado 76 millones, beneficiando a 7.700 solicitantes".