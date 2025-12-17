La 'Navidad bajo el mar' del Oceanogràfic vuelve con actividades sobre belugas, delfines y leones marinos

'Navidad Bajo El Mar' En El Oceanogràfic - OCEANOGRÀFIC

VALÈNCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Oceanogràfic de València organiza una nueva edición del festival de 'Navidad Bajo el Mar', su tradicional propuesta navideña dirigida a los visitantes, que se celebrará entre el 26 y el 28 de diciembre en distintos espacios del acuario. El festival combina divulgación científica y aprendizaje a través de actividades, que este año se centran en los mamíferos marinos.

La presentación ha contado con la participación de alumnado de primero y segundo de primaria del CEIP Padre Apóstol del Cabanyal, un centro educativo que ha colaborado con el Oceanogràfic a lo largo del curso escolar en distintas iniciativas educativas vinculadas al medio marino, según ha informado el acuario en un comunicado.

A diferencia de ediciones anteriores, este año se ha optado por concentrar los talleres en un único fin de semana, con el objetivo de facilitar que los visitantes puedan participar en las distintas actividades de forma simultánea.

El enfoque en los mamíferos marinos responde a la relevancia que estos animales tienen tanto en la colección zoológica del Oceanogràfic (CACSA - GVA) como en los proyectos de investigación y conservación que desarrolla la Fundación Oceanogràfic.

Los talleres se han diseñado en áreas en las que se abordan distintos aspectos sobre la biología de delfines, belugas, focas y leones marinos. En el área dedicada a los delfines, los participantes podrán personalizar una bolsa de algodón, que se utiliza para explicar su sistema de comunicación, la importancia de la ecolocalización y las amenazas derivadas de la contaminación acústica en los océanos.

El espacio centrado en las belugas propone la creación de postales navideñas, una actividad que permite a los visitantes conocer aspectos relacionados con la vida en el Ártico y las adaptaciones de estas especies para sobrevivir en aguas frías. El taller destinado a focas y leones marinos utiliza un comecocos para tratar cuestiones relacionadas con su comportamiento y los desafíos a los que se enfrentan debido a la presencia de residuos y redes de pesca perdidas en el medio marino.

Entre las propuestas destacadas de esta edición se incluyen talleres de varamientos adaptados al público infantil. A través del cuentacuentos, se presenta el procedimiento que sigue el equipo de rescate de la Fundación ante la aparición de un animal herido o varado en la costa. Estas dinámicas permiten a los niños comprender qué es un varamiento, por qué se produce y cuál es el papel del personal de la Fundación en la recuperación de los animales marinos.

El festival contará además con actividades complementarias. Las mascotas del Oceanogràfic, Bobo y Marina, estarán presentes durante las jornadas para acompañar a los visitantes, que también podrán participar en pintacaras a cargo de la empresa Komba Educación inspirados en los animales marinos y en propuestas creativas que combinan manualidad y divulgación.