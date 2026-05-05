Negombo, leopardo de Bioparc Valencia, fallece a los 21 años

Archivo - Negombo, leopardo de Bioparc - BIOPARC - Archivo

VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Negombo, el leopardo macho de Bioparc Valencia, ha fallecido a los 21 años tras un deterioro de su salud, según ha informado el parque en un comunicado.

Con 21 años, muy cerca de cumplir los 22, en los últimos meses el equipo técnico del parque detectó en el leopardo una serie de patologías crónicas relacionadas con su avanzada edad, que afectaron a su calidad de vida.

Tras un seguimiento veterinario intensivo, dentro de un proceso irreversible inherente a su condición geriátrica, se ha tomado la decisión de practicarle una eutanasia.

Su presencia ha permitido acercar la belleza y singularidad de estos felinos, así como la situación de amenaza a la que se enfrentan, despertando la empatía y la conciencia hacia su protección.

El programa de conservación (EEP) del leopardo de Sri Lanka (Panthera pardus kotiya) estableció un grupo en Bioparc Valencia con Negombo y las hembras ya fallecidas, la pantera Mamba e Inés, con la que formaba pareja.

Ambos aportaron esperanza y su descendencia continúa en otras instituciones dentro de estas acciones coordinadas de cría controlada científicamente que tienen como objetivo garantizar la supervivencia de esta subespecie en peligro de extinción según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).