La Negra llega al Teatre Arniches de Alicante con 'Las dolientes'

Archivo - Fotografía de la obra 'Las dolientes' - GVA - Archivo

ALICANTE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta este viernes a las 20.30 horas en el Teatre Arniches de Alicante la pieza multidisciplinar de teatro, danza y música 'Las dolientes. #error 2113', una producción de la compañía valenciana La Negra.

La obra aborda "el duelo y los rituales vinculados a la muerte" desde el teatro contemporáneo y combina texto, interpretación y elementos de humor para construir una propuesta centrada en "las relaciones humanas y la manera en que las personas afrontan la pérdida".

La pieza está planteada como un recorrido escénico en torno a "la memoria, los vínculos familiares y las prácticas sociales asociadas a la despedida", según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

A juicio de la administración autonómica, La Negra se ha consolidado como una de las compañías valencianas "más singulares" de la escena contemporánea, con "un lenguaje propio que combina teatro físico, dramaturgia contemporánea y cercanía con el público".

Asimismo, al frente del proyecto se encuentra Laura Romero, responsable de la dramaturgia, dirección e interpretación de 'Las dolientes. #error 2113' a partir de un texto de Eva Mir.

Romero ha desarrollado una trayectoria marcada por "la investigación escénica y la creación de propuestas que conectan emoción, pensamiento crítico y sensibilidad artística", con el fin de convertir cada montaje de La Negra en "una experiencia escénica de fuerte personalidad y compromiso con el teatro de creación".