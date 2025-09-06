NEM Sabadell llama a "resistir" a accionistas valencianos y murcianos y pide que no vendan sus acciones en OPA de BBVA

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

NEM Sabadell (Núcleo Estable de accionistas Minoritarios del Banco de Sabadell) ha llamado a "resistir" a los accionistas valencianos y murcianos, así como también a los institucionales, y les ha pedido que no vendan sus acciones.

Así se ha manifestado este sábado NEM Sabadell en un comunicado, después de que este viernes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) diera su aprobación a la OPA de BBVA sobre Sabadell. Posteriormente, BBVA anunció que lanzará su OPA de carácter hostil sobre Sabadell el próximo lunes, 8 de septiembre, y que finalizará el 7 de octubre, según la información remitida hoy junto al folleto de la oferta.

En este contexto, desde Nem Sabadell han abogado por rechazar la OPA y ha mencionado razones como la vertiente financiera, ya que considera que el Sabadell "está experimentando uno de los mejores momentos de su historia y no pasa por ningún problema".

Asimismo, también han argumentado que, según la valoración del mercado, "BBVA cotiza por encima del valor", mientras que el Sabadell "todavía está por debajo" y fuentes financieras entienden que esta entidad "tiene un potencial muy grande y puede seguir en solitario".

En relación a la competencia, han señalado que la unión del BBVA y el Sabadell "llevaría a cuotas de mercado por encima del 40% en segmentos clave", lo que sumado al porcentaje de negocio de CaixaBank "superaría ampliamente el 60%, reduciendo la competencia".

Además, han alertado que la unión de las dos entidades bancarias "provocaría necesariamente un ajuste de capacidad en la red comercial de los bancos y en los servicios centrales con la reducción de plantilla y sucursales".

Igualmente, han indicado que la propuesta de BBVA plantea otorgar a la parte del Sabadell tres sillas en el consejo del nuevo banco, "pero todas ellas sin carácter ejecutivo". Además, el Sabadell "dejaría de ser valenciano y murciano, con la importante presencia social que tiene en Alicante, y acontecería totalmente vasco con sede en Bilbao". A ello, han sumado la importancia de preservar la acción social de la Obra Social de la antigua CAM.

Además, NEM Sabadell ha propuesto que el volumen de los depósitos valencianos de la entidad bancaria sea fijado en la Comunitat Valenciana y en la Región de Murcia, y no en inversiones fuera.

Por otro lado, los accionistas minoritarios han señalado que la OPA plantea elegir entre "un modelo rentista, al cual el BBVA está adscrito, basado en el conservadorismo especulativo de las elites españolas tradicionales" o "un modelo de inversión en la economía productiva de amplia base enraizada en los territorios periféricos", en el que, a su juicio, se vincula el Sabadell.

"Los accionistas vinculados al NEM Sabadell, a favor de la potenciación de la economía productiva y exportadora en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, expresamos nuestra voluntad de no vender nuestras acciones al BBVA, por ser contraria a nuestros intereses económicos y de modelo de sociedad por el futuro de nuestros hijos", han insistido.