Nexrail encarga a Stadler hasta 200 locomotoras híbridas con baterías EURO9000 que se fabricarán en Valencia

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa luxemburguesa de alquiler de locomotoras NEXRAIL ha firmado un acuerdo marco con Stadler para el suministro de hasta 200 locomotoras híbridas con baterías del tipo EURO9000, que serán las primeras capaces de ofrecer un transporte de mercancías cero emisiones de terminal a terminal. Estas se construirán en la planta del fabricante de material rodante ferroviario en Valencia y las primeras entregas están previstas para 2029.

La nueva EURO9000 híbrida panto-baterías se basa en la probada plataforma EURO9000 de seis ejes. Su arquitectura multisistema garantiza una operación transfronteriza fluida entre Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos, Suiza e Italia, han destacado ambas compañías en un comunicado. El primer operador que utilizará estas locomotoras será Hamburger Rail Service Gmbh & Co. KG (HRS)

Esta locomotora destaca por su "extraordinaria" potencia y capacidad de tracción, lo que le permite operar por sí sola, sin necesidad de una locomotora adicional, incluso en los trayectos "más exigentes", como los corredores transalpinos. Además, en redes de corriente continua su sistema de baterías aporta "un extra de potencia" que mejora el rendimiento, permite transportar más carga y optimiza la planificación de los trayectos.

Precisamente, uno de los aspectos "más innovadores" de esta locomotora es su sistema inteligente de control de baterías, que optimiza el ahorro mediante el frenado regenerativo, reduce los costes asociados a los picos de consumo eléctrico y, gracias a su capacidad de almacenamiento, permite comprar energía en los momentos más económicos. Todo ello hace que la EURO9000 híbrida panto-baterías "no solo sea más versátil, sino también más rentable de operar que otros modelos del mercado".

El presidente de Stadler Valencia, Iñigo Parra, ha asegurado que a la compañía "nos enorgullece acompañar a NEXRAIL en el lanzamiento al mercado de las locomotoras híbridas con baterías EURO9000" y ha valorado que este pedido "pone de manifiesto nuestro compromiso conjunto con la innovación sostenible en el transporte ferroviario de mercancías". "Al combinar un alto rendimiento eléctrico con una operación sin emisiones gracias a las baterías, la EURO9000 establece un nuevo estándar en soluciones de tracción flexibles y ecológicas en toda Europa", ha destacado.

"NUEVAS VENTAJAS"

Por su parte, el CEO de NEXRAIL, Luuk von Meijenfeldt, ha resaltado que en la empresa de alquiler de locomotoras "estamos entusiasmados por liderar el mercado europeo de locomotoras hacia un futuro sin emisiones" y ha señalado que la EURO9000 de Stadler es "un paso importante en esa transición, ya que elimina la necesidad de tracción diésel y ofrece a los operadores de mercancías nuevas ventajas gracias al almacenamiento de energía a bordo".

Mientras, el CEO de Hamburger Rail Service, Adem Gülaz, ha hecho hincapié en que la EURO9000 con pantógrafo y baterías ofrece a HRS "una combinación única de tracción flexible en líneas con o sin catenaria, una gran capacidad de tracción para nuestras cargas pesadas y operaciones sin emisiones para nuestro negocio de logística en obras ferroviarias".

"Este pedido representa una etapa clave en el crecimiento y desarrollo de NEXRAIL. Ambos equipos han trabajado intensamente para hacer realidad esta locomotora de línea sin emisiones, destinada a operar en rutas troncales clave en toda Europa", ha agregado.