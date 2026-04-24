Ningún técnico comparece este viernes en la comisión del Ayuntamiento de Alicante por las VPP

Reunión de la comisión de VPP celebrada este viernes en el Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La oposición del Ayuntamiento de Alicante ha lamentado la falta de comparecencias en la sesión de la comisión de viviendas de protección pública (VPP) celebrada este viernes en el consistorio, después de que no haya acudido ninguno de los cinco técnicos que estaban llamados.

Entre ellos, están el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental y la arquitecta municipal que resultó adjudicataria de una VPP en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

La magistrada ha citado a esta arquitecta para que declare como investigada el 5 de junio, junto con otros nueve beneficiarios de inmuebles. Se da la circunstancia de que esta empleada municipal es pareja del técnico al que la Conselleria de Vivienda de la Generalitat expedientó --fue suspendido de empleo y sueldo-- por visados de Les Naus.

En la reunión anterior, del 14 de abril, cinco funcionarios decidieron no comparecer --algo que es voluntario-- y solo lo hizo un exempleado --ya jubilado-- que trabajó en el Ayuntamiento en un periodo en el que se tramitaron cuestiones relacionadas con la parcela municipal que fue enajenada y sobre la que luego se construyó el complejo.

En la sesión de este viernes, el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, del PP, ha dicho que cometió un "error" al no pedir que le enviaran documentación en la que dos funcionarios dijeron que no iban a comparecer.

Todo ello, después de que PSPV, Compromís y EU-Podem afirmaran que los miembros de la comisión no fueron informados de que "varios de los funcionarios inicialmente previstos para comparecer, cuya ausencia fue comunicada" a este órgano, "habrían manifestado por escrito su disposición a colaborar, aclarar o aportar información relevante".

Villar ha apuntado que estos dos técnicos, junto a otro de los que no han asistido a la sesión de este viernes, han trasladado que están abiertos a responder preguntas por escrito. Además, ha abundado en que tienen hasta el próximo lunes para valorar esta posibilidad.

Ante esta propuesta, PSPV y Compromís se han negado a formular preguntas por escrito. "Eso es desvirtuar totalmente lo que es una comisión", ha señalado la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló.

Vox y EU-Podem han optado por esperar para tomar una decisión sobre si formular o no cuestiones por escrito, aunque la portavoz voxista, Carmen Robledillo, cree que hacer preguntas redactadas "rompe el principio de inmediatez".

"EXTRAORDINARIA GRAVEDAD"

Por otro lado, Barceló ha alertado de la "extraordinaria gravedad" de la situación que, a su juicio, atraviesa la comisión, tras una nueva jornada sin comparecencias. "No es un hecho aislado", ha agregado.

Tras la sesión, el PSPV ha lamentado en un comunicado las incomparecencias del "que fuera jefe de Urbanismo", "la que fue jefa del Servicio de Plusvalías", "una técnico del departamento de Estadística", "una técnico de Urbanismo" y "una funcionaria que resultó beneficiaria de una de las viviendas de Les Naus, que ha excusado su asistencia por motivos médicos", en alusión a la arquitecta.

En este sentido, la portavoz socialista ha recalcado que "las ausencias de comparecientes" tienen la "lectura" de "que no quieren explicar lo que pasó o que no se puede explicar". Asimismo, ha incidido en que "no se pueden excusar en el procedimiento judicial" y ha advertido que, "si nadie las explica", se quedan con que ha habido "irregularidades".

Asimismo, Robledillo ha apuntado que, aunque "no" comparte la decisión de técnicos de no comparecer, la respeta porque hacerlo es algo voluntario y "muchos de ellos están imputados". "El presidente debe informar de las consecuencias de declarar aquí", ha sentenciado.

De otro lado, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha acusado a Villar de "no" ser "sincero" y de ocultar información. Según Mas, "han convertido esta comisión en un montaje".

"Yo me siento aquí como si me trataran como un imbécil", ha señalado, y también ha aseverado que, si bien entiende que el vicealcalde tenga "mucho trabajo", estas sesiones merecen "un poco de atención". Villar ha negado que se esté ocultando información.

Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha afirmado que estas sesiones se están convirtiendo en "una comisión de sillas vacías" y ha sostenido que "quien no quiera responder alguna pregunta que no la responda".

DOCUMENTACIÓN

De otro lado, el PSPV ha pedido que se desarrollen los trabajos con la información "necesaria". "Seguiremos pidiendo la documentación que falta, porque cuando nadie comparece, y esto es lo grave, y nadie da explicaciones, se pierde la confianza", ha aseverado Barceló, quien ha incidido en que no se les ha facilitado "toda la información relativa al Plan Vive".

En la misma línea, Mas ha pedido que le entreguen este viernes el informe policial y los expedientes abiertos a funcionarios. Igualmente, ha solicitado la grabación de la anterior reunión de la comisión.

En el caso de EU-Podem, Copé ha abundado en que registró un escrito el 14 abril y otro el día 21 y que "a ninguno se ha contestado". "Me parece una falta de respeto total", ha sentenciado el edil.

PÉREZ-HICKMAN

De cara a la próxima sesión, prevista para el 11 de mayo, Villar ha trasladado que la exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, quien además está citada como investigada en el juzgado para el 20 de mayo, ha enviado un escrito al consistorio en el que comunica que no comparecerá en la comisión.

Las comparecencias de la exedil María Dolores Padilla y de la concejala Mari Carmen de España siguen previstas, si bien se podría adelantar su horario, según se ha trasladado en la reunión de este viernes.