Los niños protagonizan la mañana de este lunes la Fira del Llibre

Asistentes a la Fira del Llibre - FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los gritos felices de los niños y niñas han llenado la mañana de este lunes en la Fira del Llibre de València, que ha acogido actividades como las narraciones orales 'Històries Contades', 'Contes Desbaratats' y 'A lo Bestia: rimas, versos y Trabalenguas' para niños y niñas de colegios, institutos y familias.

Rebombori Cultural ha triunfado con 'El Petit Príncep' y los niños y niñas han disfrutado participando en talleres como el de 'Creació de Vilans' y 'El Mocador del Hàbits', según ha destacado la organización en un comunicado.

Precisamente por y para niños es 'Mientras Haya Quien te Escuche', un proyecto apadrinado por Paco Roca y que ha visto la luz gracias a la colaboración entre el IES Benicalap y la Asociación de Familiares de Alzheimer, AFAV.

"Todo empezó cuando leímos en clase el cómic "Arrugas", de Paco Roca", explica la profesora Zaida López, "contactamos con la AFAV y lo que hicimos fue que cada alumno entrevistase a usuarios en primeras fases del Alzheimer, de manera que ellos se convirtieron en guardianes de la memoria y recogieron sus recuerdos más importantes de vida y los dejaron proyectados en formato cómic".

El libro está pensado para ser trabajado en clase con chicos y chicas de para primaria, secundaria y bachillerato, con explicación y aplicación didáctica, a cargo de la propia Zaida López, que se combina con los cómics dibujados por los chavales y con el apoyo del propio Paco Roca, que se interesó por el proyecto tras dar una charla en el instituto y les ha dibujado la portada.

"El lema del proyecto es que mientras haya quien te escuche, la memoria no desaparece", explica Zaira, "son esos guardianes de la memoria para que, aunque el Alzheimer evolucione, como enfermedad neurodegenerativa que es, han dejado aquí como un legado, para que cada uno de nosotros, poniendo este granito de arena, que es comprando el libro, dejemos esa huella."

En la Fira el libro se está vendiendo de forma totalmente solidaria, y son los propios autores (chicos y chicas, muchos de ellos de origen extranjero, porque la clase dónde empezó todo fue la de castellano), los que atienden a los compradores interesados. Hoy han ido algunos de los mayores que aparecen en las páginas, que, aunque muchos no recordaban la entrevista, se han emocionado muchísimo al ver sus historias reflejadas en las páginas.

Los jóvenes autores están muy orgullosos de su trabajo y reconocen que la experiencia les ha cambiado su manera de ver algunas cosas. "Fue muy interesante y muy emotivo. La verdad me daba un poco de lástima ya que a veces que yo le preguntaba cosas o al revés, él después me lo volvía a preguntar porque se lo olvidaba", comenta Sebastián, de 14 años.

También 14 años tiene Valeria: "Me tocó con una abuelita llamada Isabel que tenía 88 años y que me contó que había perdido a dos hermanos de cuatro. Me encantó mucho, me trajo como que nostalgia, porque hace tiempo que no veo a mis abuelitos y pues... me emocionó mucho".

El libro se venderá durante toda la Fira del Llibre y toda la recaudación del proyecto va destinado a AFAV.