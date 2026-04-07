La Nit de l'Art de Castelló contará con 130 propuestas multidisciplinares en 80 espacios

Presentación de la programación de la Nit de l'Art - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 7 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y el Ayuntamiento de Castelló, con el apoyo del Institut Valencià de Cultura (IVC), impulsan la 18 edición de la Nit de l'Art de Castelló los días 8 y 9 de mayo, una cita que celebra la mayoría de edad con 130 propuestas multidisciplinares de creación contemporánea gratuitas y accesibles en 80 espacios diferentes.

Más de un centenar de propuestas de danza, teatro, performances, poesía, música, circo, talleres, rutas guiadas, instalaciones o exposiciones desplegados por toda la ciudad integran el programa de la 18ª edición, que se ha presentado, junto al cartel de la cita, en el Ayuntamiento de Castelló.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha asegurado que la Nit de l'Art "reafirma su carácter expansivo, generando un proyecto transformador que conecta el arte y a los artistas con públicos diversos y activa el territorio a través del arte contemporáneo".

"La Generalitat, a través del Consorci de Museus y del IVC, refuerza su compromiso con la cultura y con el arte en Castellón con una cita imprescindible en la Comunitat Valenciana que tiene ya prestigio en el ámbito nacional", ha añadido Bugeda.

Por su parte, el concejal de Cultura en funciones del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, ha reseñado que "alcanzar las 18 ediciones confirma la solidez de un evento que ha sabido crecer desde lo local hacia lo global sin perder su esencia". "La Nit de l'Art es hoy una cita imprescindible que sitúa a Castellón como un referente cultural y ratifica el compromiso de la ciudad con una cultura de primer nivel", ha dicho.

La convocatoria de la Nit de l'Art de esta edición ha tenido una respuesta "histórica", con cerca de 700 propuestas recibidas de hasta 21 países diferentes, lo cual evidencia "su capacidad de resonar en contextos diversos", ha destacado la directora de La Nit de l'Art, Yvonne Bacas.

Organizada por la Asociación de Arte Contemporáneo de Castellón, con el apoyo de la Generalitat y del Ayuntamiento de Castelló, la Nit de l'Art vuelve a contar con el respaldo de la Diputación Provincial y la colaboración de Al Port, la Universitat Jaume I y Ruralnostra.

Al circuito habitual de calles, plazas, estudios o espacios culturales se incorporan en esta edición otros enclaves como el Auditorio y Palacio de Congresos -sede de la exposición 'Materia Negra', del artista Carles Pedrón-; el Mercado Central, con la acción artística en directo 'Llamada calle contemporánea', con la música improvisada de Pau Puig y la danza contemporánea de Noemí Gurillo dialogando entre puestos y pasillos; el Templete del parque Ribalta, elegido para el taller 'Dansa Natura' de Miguel Mata; y la plaza Hernán Cortés, que acogerá la performance 'Pintura en viu i límits de l'exposició', de María Artnow.

PROGRAMACIÓN

El Grau volverá a centrar el acto inaugural el viernes 8 de mayo, a las 17.00 horas, en el Edificio Moruno con 'Colores', una performance de danza a cargo del alumnado de l'Espai Escènic Dansa i Teatre, que dará paso a la exposición colectiva 'Art a la Mar', reforzando la conexión entre territorio, identidad y creación contemporánea.

El programa de 2026 abarca una amplia diversidad de disciplinas en torno a 50 exposiciones de cerámica, pintura, tradición marinera, dibujo, cómic o fotografía; cinco instalaciones y 17 performances con un marcado carácter lúdico vinculado al circo y experiencias sensoriales inmersivas.

Se suman talleres de creación, pasacalles musicales, desfiles de moda, recitales poéticos y flamencos, conciertos, propuestas de danza, teatro, actividades infantiles, visitas guiadas en torno al patrimonio local, mesas redondas, mercadillos artísticos y rutas de Open Studios en cuatro recorridos diferentes, fortalenciendo el feedback entre artistas y público; un ecosistema cultural donde conviven el arte amateur y el profesional, lo emergente y lo consolidado, implicando a instituciones, colectivos artísticos y creadores locales.

La inclusión, la diversidad y el bienestar social ocupan también un lugar central, con proyectos que abordan desde la salud mental a la educación artística o el trabajo intergeneracional. En paralelo, otros plantean una reflexión crítica sobre la sociedad contemporánea: la identidad, la tecnología, la memoria o la relación entre individuo y sistema emergen como ejes de cuestionamiento.