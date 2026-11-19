Archivo - Varias palmeras son afectadas por el viento, a 17 de enero de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España)- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El episodio de viento de poniente que vive la Comunitat Valenciana ha dejado rachas máximas de hasta 130 kilómetros por hora (km/h) en Buñol (Valencia) y temperaturas que han alcanzado los 24 y 26 grados en el litoral y prelitoral tras la medianoche.

Según los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), la estación de Buñol Alto Gordo (este) ha encabezado el ranking de viento de la jornada con 130 km/h, seguida de la estación oeste del mismo enclave con 126 km/h.

También se han superado los 100 km/h en Xodos (Castellón), con 113 km/h; Castielfabib (Valencia), con 106 km/h; la Torre de les Maçanes (Alicante), con 106 km/h; Ayora (Valencia), con 103 km/h; la Pobla de Benifassà (Castellón), con 101 km/h; El Toro (Castellón), con 100 km/h; y Alcoi (Alicante), que también ha alcanzado los 100 km/h.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha destacado rachas máximas de 92 km/h en Zarra, 80 km/h en el aeropuerto de València y 72 km/h en Utiel (Valencia).

En cuanto a las incidencias, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha informado de que los bomberos del Ayuntamiento de València han atendido seis servicios relacionados con la caída de ramas y árboles durante la noche, mientras que los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han realizado dos intervenciones por el mismo motivo.

En concreto, los bomberos han actuado por una caída de árbol en la calle Benifaraig de Montcada y por el desprendimiento de un cable eléctrico en la avenida Blasco Ibáñez de Albal, según ha detallado el cuerpo provincial.

Asimismo, el CCE ha actualizado a las 08.44 horas su boletín de fenómenos meteorológicos y ha decretado el fin de la alerta por fenómenos costeros en Castellón y por vientos en el interior y litoral norte de Valencia. No obstante, se mantiene activado el nivel amarillo por fenómenos costeros en la costa de Valencia y por vientos en el interior de Alicante.

Respecto a los termómetros, Avamet ha señalado en su cuenta de X que la "ponientada tan cálida" ha provocado que, pasadas las 00.00 de la noche, toda la zona litoral y prelitoral desde Castelló de la Plana hasta Dénia (Alicante), así como el sur alicantino, registraran entre 24 y 26 grados, mientras que buena parte del interior se ha mantenido entre los 17 y los 21 grados.

Durante la jornada, con datos hasta las 11 horas, las temperaturas máximas han alcanzado los 27,4 grados en el Verger; 27,2 en els Poblets; 26,6 en Dénia (Alicante); 26,4 en Favara, Oliva (Valencia) y en otra estación de Dénia; 26,3 en Corbera y Gandia (Valencia), y 26,2 grados en Cullera (Valencia).

Por el contrario, las mínimas más bajas se han situado en los 6,1 grados en El Toro (Castellón), 6,5 en Confrides (Alicante) y 6,9 en la Pobla de Benifassà (Castellón), mientras que las mínimas más altas no han bajado de los 21,7 grados en Cox y Orihuela (Alicante).