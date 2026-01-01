La Nochevieja acaba en València con seis detenidos, uno por agresión sexual y otro por violencia de género

Archivo - Policía Local València (archivo) - POLICÍA LOCAL VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha detenido en la ciudad durante la Nochevieja a seis personas, de las que uno fue arrestado por una agresión sexual y otro por un delito de violencia de género, según han informado fuentes municipales.

Los agentes realizaron unos 250 servicios en la ciudad durante la noche, mayoritariamente por molestias de ruido o humanitarios por ingesta de alcohol.

Los otros cuatro detenidos han sido por hurto de teléfono móvil; hurto; lesiones y por tener en vigor una reclamación judicial pendiente. La detención por violencia de género tuvo lugar en la calle Retor, según las mismas fuentes.

En lo relativo a delitos contra la seguridad vial, los agentes han efectuado una alcoholemia con resultado negativo, dos siniestros viales con alcoholemia penal y una alcoholemia administrativa con una conducción sin permiso.

El grupo U S A P de la Policía Local ha inspeccionado ocho actividades en locales, cuatro de ellas con resultado de denuncia, y han detectado un total de once infracciones y levantado un acta denuncia por terrazas.