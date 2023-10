Noemí Casquet: "Siempre ha habido mucho miedo al placer de la mujer y es nuestro derecho"

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Noemí Casquet asegura que "siempre ha habido mucho miedo al placer de la mujer" y lo ha reivindicado como "un derecho que va más allá del sexo".

La autora charla con Europa Press con motivo del lanzamiento de su nuevo libro, 'Éxtasis' (Ediciones B), una novela en la que expresa cómo

percibe las relaciones sexuales y las experiencias místicas que ha experimentado en estos últimos años y que hasta ahora había callado.

Preguntada por si cree que el derecho al placer, sobre todo en las mujeres, continúa siendo algo mal visto, Casquet subraya la importancia de hablar de "derecho al placer porque mucha gente lo confunde con el derecho al sexo y eso son dos cosas distintas".

"El derecho al sexo no es ningún derecho factible, pero al placer sí que tenemos derecho y somos merecedoras. Durante muchísimos años y muchísimos siglos las mujeres hemos estado sometidas a estar alejadas también del placer. Siempre ha habido mucho miedo al placer de la mujer y es nuestro derecho encontrar placer en vivir y eso realmente es el tantra, eso es realmente lo más profundo que podemos hacer".

Ha añadido que, "aunque el feminismo, desde los años 60 en realidad, está haciendo un avance tremendo con la liberación sexual femenina, sí que es cierto que todavía nos queda muchísimo por avanzar".

La autora catalana saltó al mundo de la ficción contemporánea con la trilogía formada por 'Zorras', 'Malas' y 'Libres', adaptada al formato audiovisual por Atresplayer. Tras estas novelas lanzó la bilogía compuesta por 'Cuerpos y Almas'.

Aclara que ella no se considera una autora de literatura erótica, no por una cuestión de "renegar de nada en absoluto", pero sí cree que ese género "se llena muchísimo de lenguaje explícito y muchas escenas sobre sexo". "En mi caso --apunta-- me gusta llamarlas novelas de liberación, porque sí que el objetivo que tienen esas novelas es que cuando tú las leas se te abra un mundo. Si una persona viene a leer mis obras y piensa que es novela erótica, creo que se va a llevar una tremenda decepción".

Además, agrega que "las novelas eróticas, a día de hoy, se centran en muchas ocasiones en seguir perpetuando unos estigmas patriarcales y heteronormativos de mierda".

"MUY TRANSGRESOR PARA OCCIDENTE"

En 'Éxtasis' hay una combinación de sexo y espiritualidad, algo que "desde hace muchos siglos se lleva haciendo desde esta perspectiva, pero que sí resulta muy transgresor para Occidente".

"En Occidente hemos tenido una castración absoluta con la religión y, por lo tanto, concebir espiritualidad con sexualidad es como que nos peta la cabeza. 'Éxtasis' precisamente lo que intenta abordar es eso, que recuperemos el poder de nuestro origen, el poder de nuestra sexualidad, ya que la sexualidad no es meramente física, sino que puede llegar a ser una de las mayores herramientas de meditación que podemos tener como seres humanos".

Finalmente, Noemí Casquet declara que este nuevo libro supone para ella "una consolidación" de su evolución y "la demostración" de todo lo que lo que está sucediendo en su vida.

"Soy una persona que me abro en canal y la gente, a partir de ahí, ya me quiere acompañar o no, pero realmente lo que ves es lo que hay", concluye.