Una nómina para el monte, la propuesta electoral de los biólogos para compensar sus beneficios ambientales

Archivo - Imagen de archivo de un monte afectado por un incendio forestal - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Biólogos de la Comunitat Valenciana (COBCV) ha enviado un documento y una misma carta a todos los partidos con representación en el Congreso y en Les Corts en los que propone un sistema público de pago por los servicios ambientales que prestan los montes.

La idea es "sencilla", apunta la decana María Diago: "El monte presta servicios que hoy no paga nadie: regula el agua y modera las avenidas, sujeta el suelo frente a la erosión, retiene carbono, ayuda a polinizar los cultivos y fija población en el interior. El monte trabaja todos los días y no cobra. Proponemos ponerle nómina".

Esta campaña lleva por título 'La nómina del monte' y plantea tres preguntas, iguales para todos, con un compromiso: el próximo martes 24, la organización colegial publicará las respuestas tal como lleguen, en orden alfabético y sin valorarlas.

Según el documento del COBCV, un gravamen de 22 euros por tonelada de dióxido de carbono emitida recaudaría unos 4.800 millones de euros al año. Unos 4.550 millones llegarían a los propietarios y gestores, públicos y privados, de los 28,5 millones de hectáreas de superficie forestal de España: 160 euros por hectárea y año de media. Tres cuartas partes de cada pago serían para quien gestiona el monte y una cuarta parte para el ayuntamiento del término. Los montes municipales cobrarían el pago entero si el ayuntamiento asume íntegramente su gestión.

Su propuesta consiste en que "se cobra si se cuida". Plantean un índice de 0 a 10, actualizable por satélite y con inspección en campo, que mediría el estado de cada monte y también su capacidad de resistir incendios y plagas.

Además, si el servicio se degrada gravemente, deja de haber pago. Tras un incendio, el monte conservaría su asignación tres o cuatro años, siempre que se destine íntegra a restaurarlo. Ahora bien, desde el COBCV insisten en que este dinero no sustituye el que hoy se gasta en prevenir y apagar incendios, sino que "se suma".

Los biólogos calculan un sobrecoste de cinco céntimos por litro de gasolina y algo menos de seis en el gasóleo. "Cada euro tendría un destino fijado por ley: el monte y el ayuntamiento", subrayan. Como referencia, en la ciudad de València el mismo litro de gasolina 95 cambia más de 30 céntimos de una gasolinera a otra, según el Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Esta iniciativa parte del anexo I del informe que la entidad colegial dedicó a la regeneración del territorio valenciano tras la dana del 29 de octubre de 2024. Aquel plan, presentado en julio de 2025, recogía 30 medidas y varias miran al monte: recuperar su cubierta vegetal, reducir la erosión, reacondicionar bancales y terrazas y reforzar su resistencia a la sequía y al fuego. "Todo eso es trabajo y alguien tiene que pagarlo. Hoy no lo paga nadie", denuncian.

En la Comunitat Valenciana, la superficie forestal ocupa más de la mitad del territorio, 1,32 millones de hectáreas, y solo el 18% cuenta con un instrumento de gestión, según el Anuario de Estadística Forestal 2024 del Ministerio.

INSTAN A LOS PARTIDOS A CONCRETAR SUS MEDIDAS PARA EL MONTE

Además de a los partidos, el COBCV ha remitido la propuesta a los grupos parlamentarios de Les Corts, al Miteco y a la Conselleria de Medio Ambiente. Las tres preguntas son si su programa incluye un sistema de pago por los servicios ambientales de los montes, cómo lo financiaría y qué hará en el primer año de legislatura para llevarlo al Congreso. El plazo para responder acaba el próximo viernes 20, a nueve días de las elecciones generales.

Los biólogos valencianos también han ofrecido a cada partido una reunión, con el mismo formato para todos, y presentará la propuesta en las próximas semanas a asociaciones empresariales, agrarias, vecinales y ambientales. "El Colegio no se presenta a las elecciones ni pide el voto para nadie" --recalca la decana--. Pedimos a todos lo mismo: que digan por escrito qué harán con el monte".

La propuesta nació en la Comunitat Valenciana en 2015 con el ensayo 'El bosc protector', del biólogo Ricardo Almenar, también autor del documento actual. Su edición en castellano, 'El monte protector' (2018), la financió íntegramente la asociación de propietarios forestales de la Comunitat Valenciana (Afocav).