El norte de Castellón está esta tarde en aviso amarillo por chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y granizo

Archivo - Un coche circula bajo la lluviaen Castellón - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido con cielo despejado este martes, que irá aumentando a intervalos nubosos de evolución diurna a partir de mediodía y que dejará al norte de Castellón en aviso amarillo por la tarde por probables chubascos que irán acompañados de tormenta y granizo, según la predicción de la Aemet.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ascenso en el litoral norte de Alicante, en descenso en el litoral de Valencia y con pocos cambios en el resto; mientras que las máximas se mantendrán con cambios ligeros.

El viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente sur en Castellón y Alicante, a oeste en el interior de Valencia y a este en el litoral de Valencia al mediodía; y girará a noroeste en general a últimas horas, sin descartar rachas fuertes en el interior norte de Castellón.