La Nova Muixeranga de Catarroja homenajea a las víctimas de la dana: "Nos robaron a nuestros familiares"

Acto de homenaje - ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS MORTALES DE LA DANA

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Nova Muixeranga de Catarroja (Valencia) ha homenajeado este sábado a las 230 víctimas mortales de la riada del 29 de octubre de 2024, en un acto "especial": "No se fueron, sino que nos robaron a nuestro familiares".

El acto de homenaje se ha celebrado en el Parc de les Barraques, en la localidad valenciana de Catarroja, municipio que se encuentra en l'Horta Sud, zona cero de la dana.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, que ha intervenido durante el acto de homenaje, ha cargado contra el Consell, que según ha recalcado, el actual "sigue siendo el mismo" que el de aquel trágico día, "excepto una persona", en alusión al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

"Esas 230 personas, nuestros familiares y seres queridos, fueron robadas por la negligencia de un expresidente y su Consell. Ni más ni menos. Un Consell, no hay que olvidarlo, que sigue igual, excepto una persona", ha insistido Álvarez, quien ha recalcado: "20.11. Nunca lo olvidaremos".

Álvarez ha vuelto a exigir "verdad, justicia, reparación y memoria" para las 230 personas que perdieron la vida tras la riada. "La fuerza del pueblo ha cambiado muchas cosas. Que no se apague la llama. Y ahora todos alcemos la voz por quien ya no puede alzarla, porque se ahogaron", ha enfatizado, y ha zanjado: "Seguimos, seguimos en la lucha y ahora más que nunca".

También, la portavoz de la asociación de víctimas ha agradecido la presencia de los asistentes, entre lo que se encontraban diferentes concejales de la corporación municipal de Catarroja. "Gracias, gracias y gracias en nombre de todas las familias que conforman la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA", ha agregado.