Novelda (Alicante) inicia las obras para consolidar y rehabilitar el Santuario de Santa María Magdalena

Obras en el Santuario de Santa María Magdalena de Novelda (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Novelda (Alicante) ha informado este jueves del inicio de las obras para consolidar y rehabilitar el Santuario de Santa María Magdalena, que cerró al público en diciembre del año pasado después de que se detectaran importantes grietas en la torre este durante una inspección técnica.

Las posteriores evaluaciones confirmaron la necesidad de acometer una intervención para garantizar la estabilidad del edificio y evitar riesgos. Tras las primeras medidas de seguridad y los estudios técnicos realizados, el consistorio inició los trámites necesarios para preparar y licitar las actuaciones, que cuentan con un presupuesto de 300.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que la colocación del andamiaje que envuelve la torre este del Santuario de Santa María Magdalena y la realización de las catas en el perímetro del edificio marcan el inicio de las obras de consolidación y rehabilitación del templo.

Los trabajos permitirán intervenir sobre las importantes grietas longitudinales detectadas en la torre, que comprometen su estabilidad, y determinar los puntos más adecuados para realizar las inyecciones de resinas de polímero destinadas a asegurar el subsuelo sobre el que se asienta el edificio.

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, acompañado por las concejalas de Patrimonio Histórico y Turismo, Geno Micó, y de Urbanismo y Gestión del Patrimonio, Isabel Miralles, ha visitado las obras para conocer la evolución de los trabajos y comprobar el desarrollo de las primeras actuaciones.

ACTUACIONES

Durante la visita, Martínez ha destacado la importancia de una actuación que va a intervenir sobre uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, al que se ha referido como el "corazón de Novelda", y ha subrayado que se trata de una actuación "compleja y muy delicada, con muchas particularidades, en la que hay que estar atentos al mínimo detalle".

Una vez instalado el andamiaje exterior, los trabajos se centrarán en la colocación de una estructura interior que permita asegurar la zona de intervención y proceder al desmontaje de la cruz y el orbe que coronan la torre, así como de los sillarejos afectados por las grietas. Estas piezas serán restauradas y recolocadas posteriormente en su posición original, respetando la configuración arquitectónica del edificio, según ha concretado el Ayuntamiento.

La intervención contempla también la consolidación del terreno en el perímetro del Santuario. Para ello, las catas que se están realizando permitirán determinar los puntos más adecuados para ejecutar las inyecciones de resinas previstas, con el objetivo de mejorar la estabilidad del conjunto.

En relación con el plazo de ejecución de la obra, establecido en cinco meses, el alcalde ha apuntado que se trata de la rehabilitación de un edificio histórico que requiere "especial cuidado" en cada una de las actuaciones. En este sentido, ha señalado que "no se trata de actuar con prisas, sino de actuar bien", y "priorizando la seguridad, el rigor técnico y la correcta conservación del patrimonio".

El proyecto incluye, además de la reparación de la torre y la consolidación del edificio, actuaciones en la cubierta, los revestimientos y los elementos ornamentales afectados por las humedades, así como la recuperación de elementos de la configuración arquitectónica original del templo, como es el caso del coro. En este caso, la intervención en el interior se llevará a cabo una vez asegurada y consolidada la estabilidad de la torre.