La nueva 'app' GVA SUMA-T unifica la información del transporte público del área metropolitana de València

GVA SUMA-T - GVA

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) han lanzado, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, la aplicación móvil GVA SUMA-T, una herramienta que permite consultar de forma unificada la información de los servicios de transporte público del área metropolitana de València.

La aplicación reúne en una única plataforma la información de los principales operadores de transporte metropolitano que engloban la tarjeta SUMA: Metrobús, Metrovalencia, EMT, Renfe Cercanías. También incluye información de Valenbisi con el objetivo de facilitar los transbordos de un medio de transporte a otro, detalla la administración autonómica.

GVA SUMA-T, desarrollada por la Generalitat, permite a los usuarios planificar sus viajes y conocer los tiempos de paso por parada, además de facilitar la comunicación con el servicio de atención al cliente de la ATMV y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación. La aplicación se irá actualizando en el futuro, aunque ya ofrece la información unificada de los distintos servicios de transporte público.

Entre sus contenidos se incluye la información relativa a líneas, paradas, puntos de venta y planificación de trayectos, con el objetivo de facilitar la consulta de las diferentes alternativas de transporte desde una única aplicación. Se contempla la incorporación, en futuras versiones, de la posibilidad de adquirir títulos digitales mediante un monedero virtual.

El objetivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra desde el 16 al 22 de septiembre, es promover durante todo el año, y no únicamente esta semana, hábitos de movilidad para toda la sociedad y recordar que el transporte público es un medio fundamental a la hora de facilitar los desplazamientos urbanos e interurbanos.

Su celebración coincide con la apuesta de la Generalitat por el transporte público del área metropolitana de València, donde se utiliza de forma habitual la tarjeta SUMA. En la actualidad se mantiene la gratuidad para los menores de 14 años en los transportes autonómicos, así como para los residentes en los municipios más afectados por la dana del 29 octubre de 2024.

Para el resto de los usuarios se ofrece una reducción general del 40% en los precios de abonos y títulos multiviaje, mientras la población menor de 31 años puede seguir accediendo a bonificaciones de hasta el 50% en los títulos mensuales gracias a la tarjeta Móbilis 30.

Entre las novedades del transporte público metropolitano de la Generalitat figuran la renovación y ampliación de la flota de Metrobús, que ha pasado de contar con 116 vehículos a 192, y la instalación de nuevas paradas con información en tiempo real que está en fase final de ejecución. En el caso de Metrovalencia, durante los próximos meses se comenzarán a incorporar las nuevas unidades de tranvía, con más plazas y mejores prestaciones.

GVA SUMA-T está disponible para su descarga en las versiones de iOS y Android a través de la App Store y Google Play, respectivamente.