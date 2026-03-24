Nueva manifestación en València este sábado para exigir que Mazón entregue su acta de diputado y testifique en Catarroja

Representantes de entidades de la dana - ASSOCIACIÓ DE VÍCTIMES DE LA DANA

VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat, junto con asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià (ASV) han convocado para este sábado, 28 de marzo, una nueva manifestación en València con el objetivo de exigir que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón entregue su acta de diputado y testifique en los juzgados de Catarroja, ante la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

El motivo principal de esta manifestación, prevista a las 18 horas y con salida desde la Plaza del Ayuntamiento, es el mismo que en movilizaciones anteriores desde que Mazón dimitió: le reclaman su acta de diputado y que no mantenga sus "privilegios" económicos y judiciales.

Al respecto, hace unas semanas, la jueza de Catarroja elevó exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que imputara a Mazón, órgano responsable al ser el 'expresident' aforado. Sin embargo, el tribunal valenciano no observó en este momento indicios suficientes de responsabilidad penal y consideró necesario que el procedimiento siguiera instruyéndose en Catarroja.

La presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha explicado a los medios de comunicación que es una "anomalía democrática" que Mazón tenga el acta de diputado "porque el aforamiento se pensó para un momento histórico determinado, donde veníamos de una dictadura y esto ahora no tiene ningún sentido". "Pedimos que se le retire el aforamiento y el acta de diputado", ha reclamado.

Así mismo, ha aludido al refranero español para referirse a lo que "aquí está pasando": "Que entre bomberos no se chafan la manguera y que perro no muerde a perro". "Creo --ha añadido-- que estoy siendo bastante clara porque estoy cansadísima de ser políticamente correcta", ha dicho.

También se ha referido a las manifestaciones que hicieron este lunes en el juzgado unos geógrafos, quienes manifestaron que solo hacían falta tres neuronas para entender lo que sucedió el 29 de octubre: conocer el territorio, comprender los procesos meteorológicos y tomar decisiones políticas correctas. "Evidentemente no tenían ninguna de estas tres neuronas", ha lamentado.

Por su parte, y en esta línea, Toñi García, quien perdió a su marido y a su hija en la tragedia de la dana, también se ha mostrado en contra del aforamiento de Mazón. Así mismo, ha indicado que el objetivo "principal" es que la investigación continúe en el tribunal que ha marcado la ley, es decir, Catarroja, y que "todos estemos en igualdad de condiciones ante la justicia", ha reclamado.

"No entendemos por qué el expresidente de la Generalitat sigue sin cumplir sus funciones, no asiste a las sesiones en Les Corts y mantiene privilegios económicos, entre otros, y esté aforado", ha lamentado.

Y ha agregado: "Ha tenido la oportunidad de ir al juzgado y no entendemos por qué no lo ha hecho si no tiene miedo. Tampoco encontramos sentido a su aforamiento", ha insistido.

"¿Cómo explicamos a la gente que el máximo responsable del Gobierno valenciano, que no asume responsabilidades, tenga este tipo de privilegios?; ¿Cómo se lo explicamos a una persona que ha perdido a su marido, a sus hijas o hijos?; ¿Cómo explicamos que es incapaz de ir a testificar ante un juzgado?", se ha preguntado, y ha concluido: "Algo esconden, como siempre. De ahí sus mentiras".

Por último, Mariló Gradolí, portavoz de la Asociación de Víctimas de la dana 29 de octubre, ha indicado: "Mazón no está haciendo sus funciones como diputado, no acude a sesiones parlamentarias y lo sabemos. Una persona que no trabaja, ¿para qué quiere el aforamiento? Nos manifestaremos para pedir que Mazón no siga como aforado y para que se presente en el juzgado", ha dicho.