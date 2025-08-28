La nueva protesta contra Mazón diez meses después de la dana se convierte en concentración este viernes en València

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva protesta para pedir la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana se convierte por primera vez en una concentración, que tendrá lugar este viernes 29 de agosto en València.

Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales valencianas, junto a las asociaciones de víctimas de la dana, los comités locales de emergencia y reconstrucción y el Acord Social Valencià han convocado la concentración, este viernes a las 19.30 horas en la Plaza de la Virgen de València, para exigir "responsabilidades y justicia", según han indicado en un comunicado.

Se trata de la décima acción de protesta para pedir la dimisión de Mazón por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, que dejó 228 víctimas mortales y daños materiales multimillonarios, pero la primera vez que es una concentración, ya que anteriormente se han llevado a cabo manifestaciones.

Bajo el lema 'Mazón dimissió', los actos pondrán en el centro a las víctimas, para realizar un "ejercicio de memoria y respeto", además de un "grito colectivo para exigir verdad y justicia para ellas y su entorno" "Las personas afectadas han esperado durante diez meses y no lo pueden hacer más. El pueblo valenciano, tampoco. No las dejemos solas", han enfatizado.

Los convocantes consideran que, diez meses después de las inundaciones, "no hay ni justicia ni reparación para las víctimas mortales y las decenas de miles de personas afectadas". "El gobierno de la Generalitat, liderado por Mazón, intenta imponer una normalidad que no existe en las comarcas donde se produjo la catástrofe", reprochan.

"Una parte importante de la población aún no tiene acceso a unos servicios públicos esenciales de calidad y a unas condiciones de vida dignas. ¿Qué pasará cuando llegue el otoño y vuelvan las lluvias? No se puede mantener a cargo a un 'president' que solo mira por sus intereses y asume políticas negacionistas que nos abocan a la repetición de la tragedia", aseveran.